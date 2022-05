Inflación por las nubes: alquilar un monoambiente se lleva el 42% del salario promedio

La oferta para alquilar se redujo mucho en todo el país, faltan unidades en Buenos Aires y las principales ciudades

Un nuevo informe del portal Zonaprop estableció que en mayo el valor del alquiler de un monoambiente en Buenos Aires es de $50.697 mensuales y representa casi la mitad del salario promedio que es de $121.220 por mes, de acuerdo con la Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (RIPTE), evidenciando un golpe más al bolsillo de quienes buscan una locación o renovar el contrato donde viven.

El análisis también dejó en claro que alquilar un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados en Buenos Aires cuesta un 19% más caro y se ubica en $60.262 por mes, mientras que, una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $81.943 por mes.

Los precios de los departamentos porteños en alquiler aumentaron un 6,0% por encima de abril y en 2022 los nuevos contratos acumulan una suba del 28,5%, levemente por debajo de la inflación (29,9%) pero por encima del mecanismo de ajuste de los contratos existentes (es del 20,6% según el Índice de Contratos de Locación que releva el Banco Central de la República Argentina).

Fuente: Zonaprop

La oferta de departamentos en alquiler se mantiene acotada. Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba), dijo a Infobae que “en muchas inmobiliarias hay lista de espera, y lo que se publica y a buen precio se alquila en menos de 24 horas”.

Fuente: Zonaprop

Mientras se espera que se reformule la Ley de Alquileres N° 27.551 hoy en revisión en el Congreso nacional. “Los inmobiliarios sentimos que no fuimos escuchados por los diputados. Necesitamos que los inquilinos y propietarios sepan cuándo comienza y termina un contrato. Y cuánto van a pagar por el alquiler en cada mes. Si no se tienen en cuenta esas premisas, la política se encamina, una vez más, hacia un fracaso en la reforma de la ley”, añadió Liotto.

El Cucicba como otras entidades sectoriales expresaron su desacuerdo con los proyectos de modificación de la ley de Alquileres que le dio dictamen la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

La entidad considera que ninguna de las propuestas (oficialista y oposición) contempla los reclamos del sector y, por lo tanto no solucionarán la problemática de los alquileres.

Fuente: Zonaprop

Pero la totalidad de las instituciones del sector inmobiliario presentaron una propuesta unificada a fin de brindar certeza al mercado. Contempla el retorno a los contratos de dos años de duración y que las actualizaciones de los montos se hagan por acuerdo de las partes. Estas son condiciones necesarias para comenzar a reactivar la oferta de inmuebles para locación, argumentan.

Mirta Líbera, directora de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), dijo a Infobae que “la división de pensamientos que hay entre los bloques no conducirá a una buena solución. Hay proyectos en donde se habla de penalizar al propietario o crear un impuesto, y eso es echar más nafta al fuego. Creemos que si no se reformulan los dos puntos que más se reclaman, bajar la duración de los contratos de tres a dos años y que los ajustes sean semestrales y no anuales, el camino será más complejo aún”.

Coinciden en que si hay quita o reducción en impuestos a las ganancias de los propietarios que poseen hasta tres propiedades, eso sí podría ayudar a que vuelva a crecer la oferta de viviendas para alquilar en todas las ciudades.

“La vía de crear incentivos sí sería acertado siempre y cuando se incluya en un proyecto de ley consensuado. Mientras tanto hay muchas dudas y gente que culmina su contrato que está haciendo prórrogas con los propietarios en espera de que se defina cómo se reformulará la actual ley”, añadió Líbera.

El más caro para alquilar y el más barato

Según Zonaprop, Puerto Madero es el barrio más caro para alquilar en Buenos Aires con un precio medio de $127.295 mensuales. Le siguen Palermo y Núñez con $77.417 y $71.991, respectivamente.

En la zona media se encuentran Villa del Parque ($59.372 mensuales), Santa Rita ($57.747) y Parque Patricios ($56.147 mensuales).

Los barrios más económicos para alquilar son Liniers ($47.439 por mes), Floresta ($50.111) y Villa Luro ($50.890).

Cotizaciones en venta se mantienen hacia abajo

El valor de venta de un monoambiente en Buenos Aires es de 98.607 dólares. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de 119.186 dólares. Un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los 169.333 dólares.

Fuente: Zonaprop

El precio medio en mayo en Buenos Aires se ubica en USD 2.287 por m2, disminuye 0,6% respecto al mes pasado. En lo que va del año, los precios acumulan una caída del 2,8 por ciento.

Durante 2020 y 2021, el 84% de los barrios registró una baja de precio cada mes. “Actualmente se registra una disminución relevante de precios en los barrios de 78% del total. Sin embargo, en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2022 el volumen de escrituras mantiene una cantidad similar a la de 2021″, informan desde el portal.

El ranking de precio por barrio está encabezado por Puerto Madero (USD 5.594 por m2), Palermo (USD 2.984) y Belgrano (USD 2.849). Los barrios más económicos son Lugano (USD 1.097 por m2), Nueva Pompeya (USD 1.529) y La Boca (USD 1.606).

