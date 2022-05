Mercados: suben acciones y bonos argentinos, con leve empuje de Wall Street

El Merval conserva modestas ganancias en 2022.

La plaza bursátil de Argentina cotizaba en alza este martes mediante compras generadas ante precios tentadores tras las recientes bajas, en un mercado con signos de prudencia por los riesgos políticos y económicos que dominan la coyuntura.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 1,4%, a 88.800 puntos a las 11:30 horas contra una retracción del 0,7% el lunes y una caída del 3% en abril. Los principales indicadores de Wall Street exhiben ganancias en un rango de 0,1 a 0,4 por ciento.

Las peleas públicas en el seno de la coalición gobernante y la inflación en torno al 6% para abril, condicionan la liquidez de la plaza financiera, coinciden operadores.

Agregan que a esto se suma la casi segura alza en tasas de interés estadounidense esta semana, junto a los problemas que acarrea en la aversión al riesgo global los renovados casos de COVID en China y la guerra que afecta a Ucrania.

Según Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, “nada en esencia cambió, todo igual y empeorando, de manera que no hay mucho más para detallar. El desgobierno y las peleas internas al orden del día, la inflación que no cede, más de lo mismo”. Por eso, consideró que “milagros en la Bolsa no hay, pero la Bolsa está mucho mejor que el país. Por cierto, como la política perdió criterio y rumbo, ni sube ni baja, lateraliza tres meses seguidos con baja que no lastima, por eso el acumulado del 2022 aun es positivo”.

En este aspecto, el índice S&P Merval sostiene una ganancia de 2% medido en dólares en el transcurso de 2022, mientras que en pesos anota un 6,2% positivo.

Asimismo, los bonos en dólares recuperan un 1,2% en promedio, según la referencia de los Globales del canje, mientras que el riesgo país de JP Morgan cede 12 unidades para la Argentina, a 1.805 puntos básicos.

“Los inversores miran de cerca el ámbito local, donde el principal driver es la misión del FMI que viene en los próximos días para revisar las cuentas públicas como parte del cumplimiento de las metas fiscales programadas en el acuerdo firmado en marzo”, indicaron los analistas de Research for Traders. “La guerra en Ucrania y sus consecuencias geopolíticas, y el aumento de tasas de interés externas condicionan en parte el futuro de la economía argentina, sumado a esto los problemas a nivel local”, añadieron.

“Los rendimientos de los bonos reflejan el tono más agresivo de la Fed. El mercado se prepara para un aumento de la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos esta semana, cuando culmine la reunión de dos días del FOMC (sigla del inglés de Federal Open Market Committee). ¿La clave? El mercado analiza la capacidad del organismo de contener la inflación sin condicionar demasiado el nivel de actividad”, precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Para el economista Gustavo Ber, “luego de los fuertes castigos que viene acumulando, Wall Street amaga sin éxito una vez más con un respiro, a la espera de la decisión y las señales de la Fed, aunque sin abandonar el ambiente de marcada cautela y volatilidad que lo viene caracterizando”.

Ber agregó que “al ritmo de los vaivenes externos, los activos domésticos extienden la marcada debilidad reciente que rápidamente resulta ‘importada’, posiblemente por el mayor contagio a la mayor presión regional así como a los ruidos políticos y los desafíos económicos”.

