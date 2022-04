Economía del conocimiento: por la brecha cambiaria, en 2021 se perdieron exportaciones por USD 1.800 millones

EFE/Javier Etxezarreta/ Archivo

Las empresas de la economía del conocimiento exportaron USD 6.442 millones en 2021, cifra que los consolida como el tercer sector exportador de la Argentina y que interrumpe un ciclo de tres años de caída. El buen desempeño exportador del año pasado, alineado con una corriente global, dejó a la actividad muy cerca de su récord del primer trimestre de 2018, según explicó un informe de Argencon, la entidad que agrupa a las empresas de servicios basados en el conocimiento.

Ese dato positivo podría ser aún mejor si no existiese una fuerte “fuga de talentos”, que provoca que muchos profesionales del sector dejen de trabajar en las empresas para prestar sus servicios de manera individual a clientes del exterior. La situación cambiaria de la Argentina es una invitación a hacerlo: las empresas están obligadas a liquidar los dólares al precio oficial y, por ende, pagan salarios en base a esa cotización. Miles y miles de profesionales de la tecnología, como es esperable, prefieren trabajar “free lance” y recibir su retribución al valor del dólar libre.

“Dos fenómenos particulares de nuestro mercado local incidieron fuertemente sobre el volumen alcanzado”, señaló Argencon, que calcula que la Argentina se perdió USD 1.800 millones por los servicios prestados por la vía informal, una estimación que fue avalada por la subsecretaría de Economía del Conocimiento. Los dos factores son cambiarios, “la brecha cambiaria próxima al 100% que existió durante todo el año motivó una fuerte ‘fuga de talento’ hacia el mercado laboral informal” y el “fuerte “atraso del dólar” que incidió sensiblemente sobre el costo de venta de la mayoría de las industrias del conocimiento”.

“El efecto combinado de ambos factores obligó a las empresas a realizar continuos ajustes de sus estrategias de negocio para adaptarse a las condiciones cambiantes de la economía, e impide analizar al 2021 como un año normal, punto de inicio de una nueva tendencia sostenible en el tiempo. La fuga de talentos se evidenció en el notable aumento de la tasa de rotación de personal de las empresas, especialmente en el segmento de servicios informáticos”, agregó el informe.

Con crudeza, Argencon describe el impacto de esta situación: “A mayor brecha cambiaria más salida de recursos calificados de la economía formal. Las empresas ingresan sus exportaciones a un dólar “oficial” que durante 2021 se cotizó en torno a 100 pesos, mientras sus empleados reciben propuestas de trabajo desde el exterior a un dólar “blue” que en el mercado informal valía aproximadamente el doble. El efecto sobre el ecosistema es directo e inmediato: la fuga de cerebros”

Argencon presentó un pedido al gobierno para poder tener acceso a divisas para poder pagar salarios en dólares y, de esa manera, poder retener a sus profesionales. “Es la única forma en que podríamos reducir la asimetría con otros países. Sabemos que los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo contemplaron nuestro pedido, pero la decisión cambiaria no está allí sino en el Banco Central, que todavía no se expidió al respecto”, señaló su director ejecutivo, Luis Galeazzi. Sin modificaciones a este escenario, los USD 1.800 millones no registrados por la economía formal en 2021 podrían llegar a USD 2.300 millones en 2023.

En la entidad aseguran que la tasa de rotación del personal duplica a la de países de desarrollo similar, que suele rondar el 20%. Hay una compañía de Argencon, señaló Galeazzi, cuya rotación llegó al 38%. Es decir, en un plazo menor a tres años la empresa renovó su personal por completo.

“Considerando las exportaciones formales -USD 6.400 millones- y las no registradas -USD 1.800 millones-, la EdC se consolida como el tercer sector nacional en creación de valor exportable. Sin embargo, la participación de las exportaciones de la EdC en el total nacional alcanzó 7,4%, lo que representó una disminución respecto del 8,4% de 2020. Esta baja esta justificada por el importante incremento del valor de los commodities agrícolas y por la imposibilidad de computar las exportaciones irregulares en la estadística oficial.” señaló el reporte.

No obstante este escenario, que tiene a los recursos humanos en el centro de la escena, las empresas de la economía del conocimiento alcanzaron en el tercer trimestre de 2021 un total de 454.000 puestos de trabajo, su máximo histórico. Esto representa el 7,35% del total del empleo privado nacional. El sector con mayor crecimiento porcentual fue el de servicios informáticos, que sumó 129.000 empleos, 13,3% más que en igual trimestre de 2020.

A la vez, el escenario global es favorable para las posibilidades de las principales empresas argentinas de este sector (Accenture, Deloitt, EY, INVAP, JP Morgan, PwC, Wunderman y muchas otras) ya que la pandemia hizo crecer la demanda de esta clase de servicio y “adelantó la adopción cultural de nuevos hábitos digitales”. Por otra parte, la invasión rusa a Ucrania impactó sobre el normal desarrollo de la economía de Europa del Este, una región con mucho protagonismo en esta actividad, lo que puede dejar mercados sin atender. “La Argentina enfrenta un panorama mundial sumamente positivo para la exportación de servicios de conocimiento de una amplia variedad de industrias”, concluyó Argencon.

