Por qué un banco de Uruguay pide $656 pesos por cada dólar a los turistas argentinos

Recomiendan a los turistas argentinos usar tarjetas o, en efectivo, llegar directamente con dólares

Las trabas cambiarias e inestabilidad monetaria de la Argentina hacen prácticamente inútil salir del país con pesos argentinos en la mano. Al menos, esa es la realidad para quienes visitan Uruguay durante la temporada de verano, en el que intenta ser el primer año de nueva normalidad y que convive con el explosivo crecimiento de contagios de COVID-19. Una de las instituciones financieras más importantes del país vecino valora al peso argentino a USD 1 por cada $656, menos de un tercio del valor que se le asigna en el mercado libre local, donde se cambia a $207 por dólar .

El Banco República Oriental del Uruguay (Brou) ofrece pagar 0,07 pesos uruguayos por cada peso argentino. Y, al mismo tiempo, vende el dólar a 45,95 pesos uruguayos por unidad. Esa relación arroja que el tipo de cambio teórico que asignan a la relación peso argentino versus dólar es de $656,42 por unidad.

Teórico porque, según los entendidos, semejante tipo de cambio no es más que una indicación de no hacer negocios con pesos argentinos en esa entidad. No tiene sentido: incluso los turistas argentinos podrían obtener un mejor precio por sus pesos en el mercado informal o en las variantes del dólar bursátil. Simplemente no hay operaciones.

La pizarra de cotizaciones del Banco República de Uruguay. El arbitraje que ofrecen equivale a un dólar a $656 pesos argentinos

“Es un disparate como precio, lo que muestra simplemente es que por la falta de confianza que hay en el peso argentino directamente se busca no operar con él”, dijo a Infobae Waldemar Álvarez, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay.

“En casas de cambio de Punta del Este y Montevideo, el peso argentino se toma al equivalente de $225 por dólar. Es un precio que está también más caro que en el mercado paralelo de Buenos Aires, pero un poco más cercano a la realidad. Con todo, también es testimonial: prácticamente no hay demanda por cambio de pesos argentinos en esta temporada”, agregó el empresario.

“El turista argentino, si llega a una casa de cambio, ya llega con dólares”, dijo.

Las dificultades para convertir el peso argentino hacen que los precios que pueden ofrecer bancos y casas de cambio uruguayos directamente rompan el mercado. Los turistas argentinos que visitan el país durante el verano están más que acostumbrados a las trabas y dificultades, con lo cual saben que tienen alternativas mucho más convenientes para hacer valer sus pesos en Uruguay.

La más conveniente, al menos en blanco, es el dólar “solidario”. Hoy la cotización más barata del mercado. Pagando con tarjeta de crédito o de débito, sin pasar por billetes, los argentinos pagan en torno a los $179,20. Más de $26 por debajo del dólar libre y otras cotizaciones paralelas.

“El turista argentino, si llega a una casa de cambio, ya llega con dólares” (Álvarez)

“Si pagan con tarjeta de crédito y entienden el adelanto de impuestos que impone el gobierno argentino como tal, más el reintegro de IVA que hace a los no residentes Uruguay, los plásticos están dando un dólar de poco más de $100. Es lo más conveniente y lo que más usan los argentinos”, dijo a Infobae Juan Martínez Escrich, presidente de la Confederación de Cámaras Empresarias.

“Y la otra vía, ya que el efectivo es muy importante para muchos argentinos, es el dólar billete. Llegan con el cambio ya hecho en Argentina, a mucho mejor precio”, agregó.

Los empresarios uruguayos cuyas actividades están asociadas al turismo dicen que las trabas cambiarias pesan poco y nada en la afluencia de visitantes. Restaurantes, espectáculos, alojamientos y otras actividades directamente relacionadas con la temporada viven un boom en términos relativos.

“En comparación con el año pasado es una explosión, porque directamente no estaban abiertas las fronteras. Nos estamos recuperando, pero todavía estamos al 70% de una temporada pre pandemia. Y está la duda respecto al crecimiento de los casos, veremos si después de la primera quincena de enero continúa el flujo”, dijo Martínez Escrich.

