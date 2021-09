Por qué un duro informe de la oposición sostiene que la actual política económica del Gobierno es “insostenible”

Fabio Quetglas dirigió un crítico estudio de la UCR sobre la situación económica del país

Uno de los tres partidos de la coalición de Juntos por el Cambio advirtió que la política económica del Gobierno es “insostenible”. En un documento de la Fundación Alem de la UCR al que accedió Infobae, se resalta que se incuba un mayor atraso cambiario y una inflación que podría saltar luego de las elecciones de noviembre.

El trabajo, de la comisión de Economía que dirige el diputado nacional Fabio Quetglas, sostiene que “la economía argentina continúa transitando un sendero de estancamiento y alta inflación en 2021”.

Con este documento, el radicalismo intenta salir de una postura defensiva en materia de discusión económica, por las malas experiencias que atravesó en este plano desde el regreso de la democracia en 1983. “La intención es intervenir en la discusión pública no desde una posición provocativa, si no desde una posición de equilibrio; por ejemplo, uno puede tener un período de déficit fiscal o comercial, pero no vivir así en forma permanente. Es necesario implementar reformas de fondo para recuperar el crecimiento sostenido”, sostuvo el legislador nacional.

“Es necesario implementar reformas de fondo para recuperar el crecimiento sostenido” (Quetglas)

Uno de los principales referentes de la oposición en estas cuestiones es el último ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, de buena relación con todos los líderes del PRO. Esta semana, Lacunza en Twitter señaló, en referencia al contrapunto entre la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro Martín Guzmán, que “es verdad que no hubo ajuste agregado. Respecto a 2019 hubo baja en jubilaciones y salarios, más que compensada por subas en subsidios (a las tarifas) y programas sociales. Obras y provincias, sin cambios. Delicado el desajuste. Es deuda e inflación futura”. Además, advirtió que “aun con 19 subas impositivas en 2 años (recaudación +2,5% PBI que 2019), el déficit primario sin Covid aumenta cada año: 0,4% PBI 2019; 2,2% 2020; 2,4% 2021 y 3,3% 2022″.

Cabe destacar que técnicos de la Fundación Alem continúan trabajando con los de la Fundación Pensar del PRO y sus pares de la Coalición Cívica para aportar análisis y propuestas al principal bloque opositor del Congreso Nacional y también para un eventual regreso al poder en 2023, luego del duro final del gobierno de Mauricio Macri en 2019 en materia económica.

“La leve mejoría experimentada en el segundo semestre de 2020 ha sido transitoria y frágil y los indicadores desestacionalizados de actividad global confirman que la producción está estancada”.

“La leve mejoría experimentada en el segundo semestre de 2020 ha sido transitoria y frágil y los indicadores desestacionalizados de actividad global confirman que la producción está estancada” (EFE)

Esta situación “ha profundizado el peor desempeño relativo que exhibe nuestro país hace varias décadas, con relación al resto de las economías de la región, con excepción de Venezuela”.

“La irrupción de la pandemia y sus devastadores efectos a corto, mediano y largo plazo, solo han exacerbado los múltiples desafíos económicos y sociales que tiene por delante Argentina”.

Frente a este panorama, “el errático rumbo económico del gobierno no permite ser optimista”, dado que “la política oficial configura una paradoja: es incierto en cuanto a su desenlace, pero no caben dudas que el actual curso es insostenible”.

La irrupción de la pandemia y sus devastadores efectos a corto, mediano y largo plazo, solo han exacerbado los múltiples desafíos económicos y sociales que tiene por delante Argentina

Respecto de la inflación, señalaron que “hay que remontarse a los períodos previos a la convertibilidad para encontrar una dinámica similar; la meta de 29% anual anunciada en el Presupuesto Nacional, no solo ha quedado totalmente desactualizada, sino que ya se alcanzó en julio” y de hecho el Gobierno la cambió por el 48% en el nuevo Presupuesto 2022 enviado al Congreso Nacional.

“A pesar de la dinámica descripta de los precios, el Gobierno destaca el leve descenso de la inflación respecto de los meses iniciales de 2021, pero omite decir que está utilizando el ancla cambiaria y tarifaria. El evidente desajuste de precios relativos señala la necesidad de una corrección adicional futura, expectativa que ya comienza a reflejarse en la brecha con las cotizaciones no oficiales del dólar”, se advirtió.

Al respecto, el informe sostuvo que “la demora en la acción solo agrava la magnitud del problema: en efecto, el tipo de cambio real multilateral registra una apreciación de 13% desde inicio del año y las brechas entre el dólar oficial y los dólares alternativos alcanzan a 80%, a la que se suman los atrasos tarifarios”.

Crítica de la UCR a la política económica

También se aclaró que “el retraso de los precios y las tarifas de los servicios públicos está ocasionando nuevamente una cuenta impagable para el Tesoro”, con subsidios económicos que alcanzarán USD13.000 millones (3% del PBI) a fin de año. Respecto del régimen cambiario y de comercio exterior, se destaca que “funciona cada vez con mayores y complejas trabas y regulaciones: el Gobierno sostiene que administra un bien escaso, pero es una afirmación equivocada ”.

“Los dólares son escasos por los errores y la falta de confianza que genera la propia política oficial. Por ejemplo, al tiempo que se sostiene la necesidad de expandir las exportaciones, se cierran las ventas externas de carne. No sólo se han perdido envíos al exterior, sino que tampoco es claro en qué condiciones se regresará al normal funcionamiento de este mercado”, se indicó.

En síntesis, “la realidad es que la configuración macroeconómica actual es equivocada e insostenible y, por ello, se recurre a medidas cada vez más extremas para contener los efectos negativos a corto plazo, obstaculizando la recuperación futura”.

La realidad es que la configuración macroeconómica actual es equivocada e insostenible

Por esta razón, “no sorprende que la tasa de inversión se encuentra en mínimos históricos, limitando el crecimiento potencial a largo plazo”. “La pobre dinámica de la inversión no solo está negativamente afectada por la ausencia de un marco económico creíble y sostenible, sino también por las marchas y contramarchas oficiales y las modificaciones intempestivas de los marcos regulatorios, que generan un nivel de incertidumbre que atenta contra el desempeño de la inversión”, observó la Fundación Alem.

En cuanto a la situación del empleo y el salario, se advirtió que la estrategia oficial “encuentra límites: la elevada inflación impide la recuperación del salario real y el aliento a mayores alzas en la negociación paritaria, tampoco asegura un aumento del poder adquisitivo”.

“El salario privado se sigue deteriorando y en el último año cayó 3,1% en términos reales, mientras que los salarios de empleados públicos, del segmento informal y las jubilaciones se redujeron 6,5%, 6,9% y 8,9%, respectivamente”, detalló.

Respecto de la negociación con el FMI, la fundación criticó que “el Gobierno no explica cuál es su estrategia en el frente financiero externo (Reuters)

Respecto de la negociación con el FMI, la fundación criticó que “el Gobierno no explica cuál es su estrategia en el frente financiero externo. Se han demorado los pagos al Club de París y se viene postergando el acuerdo con el Fondo; esta ausencia de información contrasta con la temprana de solicitud de apoyo del Congreso al futuro acuerdo”, ya que el Gobierno se autoimpuso la necesidad de que el futuro acuerdo sea aprobado por los legisladores nacionales de la oposición, furiosos por la falta de información sobre las cuentas públicas.

“Argentina debe normalizar sus exigencias internacionales y muchas de las exigencias del FMI son cuestiones que el país debe hacer, con o sin un acuerdo. No significa hacer todo lo que pide, pero sí encarar varias reformas, porque si no también se le bloquea a las empresas la posibilidad de que se puedan financiar”, advirtió Quetglas, uno de los interlocutores del radicalismo en materia económica ante sus socios de Cambiemos, con la expectativa de construir nuevamente una alternativa de poder.

SEGUIR LEYENDO: