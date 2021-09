Casi unicornio: una de las principales empresas cripto de Argentina recibió USD 50 millones y sumó a Marcos Galperin como inversor

Sebastián Serrano, CEO y fundador de Ripio

Ripio, una de las principales plataformas cripto de Argentina anunció una nueva ronda de inversión de USD 50 millones. La empresa fundada por Sebastián Serrano en 2013 superó los 2 millones de usuarios en Argentina y Brasil y anunció una importante expansión en la región.

Si bien la empresa no dijo a qué valuación de marcado lo eleva esta inversión, el consenso del sector es que muy pronto será un nuevo unicornio argentino; o sea, una empresa cuyo valor alcanza los USD 1.000 millones.

“Esta es una ronda no tan necesaria, estamos muy bien y con suficientes fondos, pero es una señal para solidificar la relación con nuestros inversores y dejar entrar a otros”, destacó Serrano en diálogo con Infobae. Ripio es una plataforma que incluye una billetera, un exchange, un sistema de trading, BitcoinTrade, y un brazo corporativo para ayudar a empresas e inversores de alto poder adquisitivo. “En Argentina hay unas 300 empresas que invierten en cripto con nosotros”, explicó el CEO.

La inversión fue liderada por Digital Currency Group (DCG), una de las firmas más reconocidas de la industria, y el magnate estadounidense Tim Draper, que acompañan a la empresa desde sus inicios. Además, Ripio incorporó a Amplo, uno de los principales inversores de la plataforma de trading norteamericana Robinhood, y además a Marcos Galperin, co-Fundador y CEO de Mercado Libre, y a Martín Migoya, co-fundador y CEO de Globant.

Martín Migoya y Marcos Galperín se suman a la plataforma como inversores

“Sumar a Marcos y a Martín es muy bueno: ellos están cada vez ‘más cripto’ y es un honor porque son dos titanes que admiro”, detalló Serrano desde Uruguay, donde vive hace un año. El empresario vivía desde 2019 en San Pablo y con la llegada de la pandemia optó por mudarse allí. “Uruguay manejó muy bien el tema del covid. Me quedaré y haré base acá. El país es muy bueno atrayendo emprendedores... al revés de Argentina. Me ayudaron en todo y me hicieron sentir bienvenido ”.

La empresa se encuentra en pleno proceso de expansión regional, habiendo marcado posición en el mercado brasileño tras concretar en enero la adquisición de BitcoinTrade, uno de los principales exchanges de ese país. Ripio cuenta con un equipo de 300 profesionales y ya tiene bases en Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia y España.

La web de Ripio

“Ahora el plan es la expansión por el resto de la región –están cerrando la compra un exchange regulado e importante de Colombia–, más allá del país y Brasil. Este año lanzarán operaciones orgánicas y con compras en otros países, como Uruguay y México y España”, detalló Serrano. Los 2 millones de usuarios se reparten en partes iguales entre Argentina y Brasil, aunque la empresa espera mayor crecimiento del país vecino, por volumen de operaciones y su tamaño.

Con respecto al precio de la cripto estrella (en USD 43.000 por unidad por estas horas), Serrano es optimista. “Bitcoin tiene vaivenes de precios, como los tiene cripto en general. Es un momento volátil porque hay mucha adopción. Argentina es uno de los 10 países con más adopción del mundo, algo que tiene que ver también con una cuestión vinculada con la inflación y crisis sistémicas que hacen que la gente busque proteger sus ahorros innovando. Más allá de eso, adoptamos tecnologías más rápido que en el resto de la región”.

Invertir en la caída

En mayo de este año Serrano hizo pública una inversión en bitcoin en medio de una fuerte caída del precio, cuando se desplomó de USD 51.000 a mínimos por debajo de los USD 31.000. A mediados de abril se había acercado al récord de USD 65.000 por unidad.

El tuit de Serrano del 19 de mayo

“Hoy adquirimos más de USD 10M en $BTC y $ETH para el tesoro del Grupo Ripio +150 BTC a 35.520 y+2000 ETH a 2.405″, detalló Serrano en Twitter el 19 de mayo. “Ripio como empresa ha estado comprando con sus propios fondos durante muchos años. Hace 8 años imaginamos el futuro de las finanzas. Ha sido un viaje salvaje y es solo el comienzo”, agregó.

En resumen: la empresa invirtió poco más de USD 10 millones para comprar 150 bitcoins y 2.000 ether, la segunda moneda virtual en volumen basada en la red Ethereum. Así, en algunas horas la compañía ganó poco más de USD 1,4 millones en pocas horas. Inversión que rindió más a la actualidad.

“Todavía los mantenemos, no vendimos... fue un buen trade. Compramos a largo plazo y creemos que va a seguir subiendo”, aseguró Serrano ahora.

