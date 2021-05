En medio de la puja por el precio de los alimentos, la UIA designó como presidente a Funes de Rioja: “Somos gente de propuesta, no de protesta”

Daniel Funes de Rioja es el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal)

Tras una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), se determinó que se presentara un solo candidato para ejercer la nueva presidencia de la entidad fabril y en consecuencia, Daniel Funes de Rioja se convertirá en el nuevo mandatario, mientras que Miguel Ángel Rodríguez, titular de Sinteplast, tendrá el cargo de secretario.

Fuentes de la entidad fabril confirmaron a Infobae que el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), finalmente se transformará en el nuevo titular. La designación se da en un momento de fuerte puja entre el Gobierno y las alimenticias por el precio de los alimentos y la inflación.

Sin embargo, Funes de Rioja es visto como un representante empresarial de dialogo. Esta semana, sin ir más lejos, participó junto a Alberto Fernández y buena parte del gabinete nacional, de los anuncios oficiales de aumento de los valores de la Tarjeta Alimentar, como integrante de la Mesa del Hambre.

El abogado empresarial de amplia trayectoria asumirá su cargo el mes que viene en reemplazo de Miguel Acevedo, de AGD, quien estuvo al frente de la entidad fabril en los últimos cuatro años.

“Con Miguel (Rodríguez) establecimos la bases de la unidad y lo importante es que buscamos asumir este tramo de responsabilidad de dos años con una idea productivista y federal, con apoyo a la iniciativa privada para el crecimiento y la generación de empleo de calidad. Vamos a trabaja para proponer a las regiones y sectores un ejercicio conjunto para definir propuestas y prioridades para un desarrollo sustentable”, destacó Funes en un breve diálogo con Infobae.

“Desde Copal estamos en diálogo buscando una salida al control de precios, pero apoyamos el acuerdo por una canasta de 100 productos que busca generar el Gobierno. Estamos trabajando en eso: queremos una mayor presencia pyme en los stocks. No queremos confrontar, queremos proponer. Somos gente de propuesta, no de protesta. Claro que tenemos posiciones y las sostenemos, pero no hacemos política partidaria, sino industrial. El foco de la gestión serán las pymes, las que más sufren esta crisis”, reiteró.

Noticia en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: