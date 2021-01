Cierre de las exportaciones de maíz: Asambleas de productores apoyan el paro del campo y mañana será ratificado por la mayoría de la Mesa de Enlace

Ayer Asamblea de productores autoconvocados en A12 y Ruta 34. Adhieren a la medida de fuerza que convocó un sector de la Mesa de Enlace

El campo sigue movilizado en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz y se prepara para iniciar el cese de comercialización de granos por 72 horas a partir de este lunes, medida de fuerza que será ratificada mañana por un sector de la Mesa de Enlace, en medio de la espera de un pronunciamiento del ministerio de Agricultura luego que el jueves pasado, tras una reunión con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, las autoridades anunciaron que evalúan una posible reapertura de las ventas al exterior del cereal.

En dicha reunión, y también en la que había mantenido el ministro Luis Basterra con representantes del movimiento cooperativo, se transmitió desde el sector privado la tranquilidad que hay maíz suficiente para abastecer al mercado interno y que sin problemas se llegará a la entrada de la cosecha de la presente campaña, cuya siembra viene muy complicada por la falta de lluvias. En la llamada “zona núcleo” hay unas 400 mil hectáreas de maíz en condiciones de regular a mala, señaló el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La falta de una señal clara y contundente por parte de la cartera de Basterra luego de las reuniones con el Consejo y la confirmación de que está en revisión el cierre de exportaciones de maíz provocó incertidumbre en los integrantes de la cadena agroindustrial, que aún no comprenden los motivos que llevaron al Gobierno a tomar la medida de intervenir en el mercado de maíz y la demora en resolver el problema. Muchos ya piensan que la medida tiene más un trasfondo político, de búsqueda de confrontación con el campo, que relación con la situación del mercado maicero.

Mientras tanto, son cada vez más las Asambleas de productores y multisectoriales que se están realizando en diferentes puntos del país, desde donde surge un apoyo a la medida de fuerza de un sector de la Mesa de Enlace y también un reclamo de extender la misma más allá que el Gobierno decidiera dar marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz.

Ayer en la reunión de productores en el cruce de la A12 Y Ruta 34, se ratificó el apoyo al cese de comercialización de granos, con presencia de productores al costado de las rutas, sin cortes de las mismas. Por otro lado, se decidió continuar con la medida de fuerza más allá que los funcionarios decidieran dar marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz y se reclamó la eliminación del IVA a los alimentos. Además se reconoció a la Mesa de Enlace como interlocutor válido ante el Gobierno nacional.

“El gobierno nacional es solidario con el bolsillo ajeno, es hora de que lo haga con el propio, que se ajuste”, señalaron ayer en un comunicado los productores reunidos en Asamblea, la que contó con la presencia de representantes de la Sociedad Rural Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe, Sociedad Rural de Rosario y de la Cámara de Comercio de Funes.

Las Asambleas continuarán esta tarde en Armstrong, Santa Fe, en el cruce de las Rutas 9 y 178, y mañana a las 17 habrá una “Asamblea ciudadana” en Crespo, Entre Ríos. También cabe mencionar a los productores del norte de Santa Fe, en Reconquista y Avellaneda, que instalaron una llamada “Carpa Republicana”, desde donde se van a sumar hoy a una Asamblea Multisectorial en Las Breñas, provincia de Chaco.

Por otro lado, según informaron a Infobae fuentes de las entidades de productores, ya hay una comunicación hacia las sociedades rurales de ratificación de la medida de fuerza. Por ejemplo, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco, envió una nota a los presidentes de las rurales alertando que el cese de comercialización de granos comienza a las 0:00 hs del día lunes 11 hasta las 24 hs del miércoles 13, dado que hasta el momento la restricción a la exportación de maíz sigue vigente.

Se espera que mañana surja desde la Mesa de Enlace una comunicación de similares características, algo que fue analizado hoy en un diálogo que mantuvieron los presidentes de las entidades que representan a los productores a nivel nacional.

Coninagro a Basterra: “No nos vayas a decepcionar”

Si bien los integrantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro) decidieron no sumarse al cese de comercialización de granos convocado por las otras tres entidades que integran la Mesa de Enlace, rechazan el cierre de las exportaciones de maíz y solicitaron que la medida sea revisada y que se conforme una Mesa de Trabajo para diseñar políticas que generen confianza en el sector agropecuario y agroindustrial.

El presidente de la entidad, Carlos Iannizzotto, reclamó una audiencia con el presidente Alberto Fernández y su equipo económico, y ante la falta de respuestas al pedido, decidió enviar en las últimas horas una carta a Basterra. En la misma, según pudo saber este medio, el dirigente manifestó: “Hemos apostado al diálogo y al acuerdo con apertura para no recurrir a un paro que entendemos no tiene consenso en este contexto nacional e internacional para nuestras cooperativas. El sector cooperativo espera no ser decepcionado por este Ministerio y sus autoridades”.

A su vez, en el texto Iannizzotto ratifica que su entidad “está en contra de la intervención en el mercado de maíz”, ya que no hay problemas de abastecimiento y que medidas como las adoptadas por el gobierno “no alientan el trabajo y el crecimiento del productor. Nuestras bases esperan una respuesta o medidas que puedan acompañar el ciclo productivo de sus economías. Hemos asumido un desafío ante nuestros productores”.

En la carta, Iannizotto expresa preocupación “por la demora en la respuesta de esas decisiones estratégicas que nos prometieron para estos días. Esperamos no ser decepcionados porque hemos alentado el diálogo y el consenso con propuestas y medidas que no perjudican ni al consumidor, ni al productor, mucho menos el abastecimiento”.

“No vemos razones ante la falta de respuesta”, dice la misiva. “Si apostamos al diálogo significa que esperamos una contestación del Ministerio”.

