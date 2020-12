Fuerte rechazo de las entidades agropecuarias al cierre de las exportaciones de maíz

Amplio rechazo a la intervención del gobierno en el mercado de maíz

Agosto del 2019, en plena campaña electoral, Alberto Fernández, candidato a presidente de la Nación del Frente de Todos, recibió en sus oficinas a los dirigentes de la Mesa de Enlace. “Hablen conmigo”, les dijo el ahora titular del Ejecutivo Nacional a los representantes de los productores agropecuarios, con la idea de dejar atrás el conflicto que se había generado entre el campo y el kirchnerismo a partir del 2008 por la Resolución 125 de retenciones móviles.

Alberto Fernández les pidió en ese momento a cada uno de los dirigentes que anotara su número de teléfono. Entre las primeras promesas que hizo fue atenderlos personalmente, otra seguir escuchándolos y no repetir ninguna medida del pasado, como fue la intervención en los mercados del trigo, maíz y la carne que implementó el kirchnerismo.

Hasta el momento ninguna de las promesas de Alberto Fernández se cumplieron y con sorpresa e incertidumbre hoy el sector agropecuario conoció la noticia del cierre de las exportaciones de maíz, que anunció el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a cargo de Luis Basterra.

Varios dirigentes del sector no tardaron en hacer conocer su opinión. En duros términos, el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, señaló: “Otro gravísimo error del gobierno que perjudica a toda la cadena. El populismo otra vez daña al interior productivo. La intervención lleva a la escasez. Retrocedemos años en un cultivo clave y con el agravante de zonas con sequía. Para los que creyeron que volvían mejores, retornaron la destrucción del campo”, manifestó en las redes sociales.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, apuntó: “Es lamentable que el gobierno siga acudiendo a viejas recetas obsoletas que ya mostraron su ineficiencia y que provocan el efecto inverso al que se pretende lograr. Como ya lo hemos vivido hasta 2015, más temprano que tarde se verá reducida la oferta y los precios lejos de bajar, subirán por esta causa. Una muestra más de la desacertada política agropecuaria y de la falta de rumbo económico de este Gobierno”.

Alberto Morelli, Presidente de Maizar

También expresaron su rechazo al anuncio de la cartera agropecuaria, los integrantes de la Asociación del Maíz y Sorgo (Maizar). “Este tipo de medidas erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo. El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor”, señalaron en un comunicado.

Y agregaron: “Tenemos que volver a pensar en el largo plazo, y para eso debemos tener un horizonte claro, donde podamos conocer las reglas de juego y a su vez terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar, cuando sabemos a ciencia cierta que nos sobran recursos para hacer las dos cosas a la vez. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con el sector público debatiendo y aportando ideas que contribuyan a un país que finalmente logre desarrollar todo su potencial en beneficio de todos los argentinos”.

Más opiniones

Mediante un comunicado, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestaron: “Las medidas inconsultas como la suspensión de los DJVE para el maíz, no hacen más que minar la confianza y desgastar la interrelación mutua entre el sector y el gobierno. Se dinamitan los canales de dialogo abiertos y con buena capilaridad que funcionaron en este año de pandemia. Esta medida atrasa, sumando incertidumbre al sector productivo, recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes”.

Además, desde CRA aseguraron que la decisión del ministerio de Agricultura va a impactar una vez más de manera negativa en la relación del campo y el gobierno: “Terminando un año muy duro para todos, no esperábamos este golpe a la credibilidad de la relación entre el Gobierno y el sector productivo primario, una nueva pésima señal y el regreso al pasado más opaco del intervencionismo estatal. Habrá menos maíz a futuro como en su momento hubo menos carne y menos trigo, por eso, no debe asombrar que cada vez seamos un país más pobre”.

Matías de Velazco, presidente de CARBAP

Otro de los referentes de la dirigencia agropecuaria que opinó la decisión del gobierno de cerrar las exportaciones de maíz, fue el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco. “El gobierno sigue creyendo que los mercados se manejan con decretos, nuevamente la realidad les va a dar la espalda. Estas medidas de intervención de los mercados, en intentos anteriores terminaron con una pérdida de más de 10 millones de cabezas. Lo preocupante es que aún no han aprendido que puede hacerse y que no debe hacerse”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la entidad que presidente De Velazco anunció el estado de alerta y movilización. “La impericia en el manejo de las políticas sectoriales provoca una vez más que la desconfianza, la imprevisibilidad, y el temor a seguir reinvirtiendo se apodere del productor agropecuario. Claramente se ve que el actual gobierno no aprendió nada de los errores del pasado. Afortunadamente los productores hemos aprendido, y no volveremos a cometer los mismos errores”, manifestaron desde CARBAP.

