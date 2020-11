Hay cada vez más interés en los alquileres temporarios de departamentos y casas equipados: precios, características y opciones

El alquiler de departamentos por plazos cortos, no más de 3 meses, no exige presentar garantías y otorga mejores rentas

El alquiler de departamentos por plazos cortos, no más de 3 meses, no exige presentar garantías, otorga mejores rentas que el formato tradicional y posibilita la renovación con nuevos valores.

La sanción de la Ley de Locaciones 27.551 y la pandemia, según fuentes del segmento inmobiliario, generaron el aumento del interés por las locaciones temporarias, tanto de los dueños de departamentos equipados para ocupar como de los inquilinos.

Un formato vigente desde hace 15 años, que supo crecer por el impulso del turismo interno y externo en otras épocas, ahora vuelve a ser la opción para el mercado local en general porque no está tan sujeto a la incertidumbre sobre la extensión de plazo y las cláusulas de actualización por la inflación o el tipo de cambio.

“Para los inquilinos, la forma de acceder a una unidad es más simple que en los alquileres tradicionales. Los acuerdos pueden realizarse por inmobiliaria, plataformas internacionales que ofrecen directamente el departamento o por dueño directo. Los pagos están fijados en pesos o en dólares, y es legal hacerlo. La comisión la paga el locatario, y varía según el tiempo de estadía. Puede ir desde un mes a un 20% del valor proporcional. Ese honorario abonado al inmobiliario, varía si es por día, por semana o por meses completos”, explicó a Infobae, Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación de Propietarios Horizontales (APH), única cámara de propietarios con personería jurídica y gremial.

Los contratos cómo máximo se extienden por 3 meses, sólo pueden ampliarse salvo que se especifique la razón determinada de una finalidad puntual y comprobable. Estos acuerdos no tienen ajustes, se estipula un precio desde el comienzo hasta el final. En caso de renovación se pueden pactar otros valores.

Los contratos cómo máximo se extienden por 3 meses, sólo pueden ampliarse salvo que se especifique la razón determinada de una finalidad puntual y comprobable

Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades, dijo a Infobae: “Tanto la persona como la familia interesada pueden reservar la propiedad vía online o por teléfono por $10.000. Los requisitos de ingreso incluyen el pago del primer mes de alquiler, un mes de depósito y la comisión que dependerá de la cantidad de meses del contrato, la cual varía desde 10% a 20% del monto total. Estas locaciones, además, no requieren de garantías”.

Los requisitos de ingreso incluyen el pago del primer mes de alquiler, un mes de depósito y la comisión que dependerá de la cantidad de meses del contrato, la cual varía desde 10% a 20% del monto total

Por lo general, los propietarios apuntan a concretar los contratos mensuales, pero se puede alquilar la unidad por día o por semana. Se cotiza en dólares. Al respecto, Pablo Brodsky, director de la división comercial de Predial Propiedades, comentó a Infobae: “Es un mercado atractivo para aquel que busca dolarizar sus ingresos. Hay que tener presente que el alquiler tradicional deja menos de 1% de renta anual aproximadamente y con contratos a 3 años hacen que el retorno esperado, sea aún más bajo. En los temporarios, en su mayoría, la renta supera el 2 por ciento”.

Tipo de propiedades y zonas buscadas

Los barrios porteños más elegidos son Recoleta, Barrio Norte y Palermo. “En los últimos años se nota una tendencia a la descentralización. Las mejoras que recibió la Ciudad en cuanto a infraestructura, espacios verdes, y transporte (Metrobús y bicisendas), hizo que se posicionen Villa Crespo, Núñez, Almagro, Colegiales, Abasto, San Cristóbal, Caballito y Parque Patricios, entre otros. Lógicamente, en esas zonas además se consiguen precios entre 10 y 30% más económicos. La tendencia está acompañada por una oferta de calidad creciente”, contó Rizzo.

El alquiler tradicional deja menos de 1% de renta anual aproximadamente y con contratos a 3 años hacen que el retorno esperado, sea aún más bajo. En los temporarios, en su mayoría, la renta supera el 2 por ciento

Por la información brindada por la APH, en el AMBA, existen cerca de 13.000 propiedades que pueden ofrecerse para esta modalidad. En su mayoría son de 1 y 2 ambientes. Rizzo, destacó, que, “entre las ventajas, más allá de que digamos que hoy los precios de ambos tipos de alquileres estén iguales, la realidad es que los temporarios incluyen las expensas, agua, luz y gas, con consumos normales, cable, internet e impuestos, y además se entregan amueblados y equipados. O sea, que el inquilino se muda sólo con su ropa”.

Para las unidades de 40 m2 estándar, los valores promedio por mes en Belgrano, por ejemplo, se ubican en $37.000, en Palermo $30.000, Barrio Norte $28.000; y en Caballito $26.000. “En todos los casos son amobladas y con expensas ordinarias incluidas. Aumentan, de acuerdo con las prestaciones y amenities que ofrezca el edificio, como parrilla, pileta, SUM, Gym, o están ubicadas en el área elevada del inmueble”, precisó Mormandi.

En la actualidad, por alquilar un departamento sin muebles por tres años, que es lo que indica la nueva Ley, hay opciones en Palermo desde $20.000, más todos los servicios e impuestos. Mientras que las locaciones temporarias de similares características cotizan $23.000, con todos los gastos incluidos.

El costo del alquiler aumenta de acuerdo con las prestaciones y amenities que ofrezca el edificio, como parrilla, pileta, SUM, Gym, o están ubicadas en el área elevada del inmueble

Giro del perfil de la demanda

Las fuentes consultadas por Infobae destacaron que la demanda tradicionalmente se compuso de turistas y estudiantes de América Latina que concurrían a cursar en las universidades de Buenos Aires. Como también ejecutivos en tránsito por negocios.

“Si bien nos movemos con el turismo y gente que viene a Buenos Aires por períodos cortos y nos contrata con servicios de hotelería, también trabajamos con otras alternativas de alquiler (más largas) que se expandieron durante la pandemia. Las unidades son buscadas por jóvenes que experimentan irse a vivir solos. Parejas que comienzan la convivencia y prueban antes de firmar un contrato de alquiler tradicional. Personas recién separadas y otras que vienen del interior a visitar a sus padres y no quieren hospedarse en sus casas para no incrementar el riesgo de contagio a los mayores. Quienes realizan tratamientos médicos, trabajadores esenciales que vienen y les conviene quedarse en CABA porque viven en provincia . Y aquellos, que no consiguen garantías para una locación tradicional”, contó a Infobae, Matías Brico Spoliansky, director de Rent2888.

Frente a ese giro, los expertos comentaron que este formato atraerá a inversores para edificar emprendimientos. Brodsky, comentó, que, “con costos de la construcción en niveles bajos históricos y con oportunidades de compra de departamentos en USD 2.000 el m2, hacen que una se pueda adquirir una propiedad de 30 m2 en cerca de USD 60.000 y alquilarla en por lo menos USD 300 por mes”. La tendencia es construir edificios automatizados con cerraduras conectadas a Internet para poder efectuar self check in y out, como se utiliza en Estados Unidos. También se está pensando en incorporar front desk (mostrador) en la planta baja, así como co-working y amenities para los estudiantes y ejecutivos que vienen por negocios.

La tendencia es construir edificios automatizados con cerraduras conectadas a Internet para poder efectuar self check in y out

En La Plata, y cercanías, también aumentó la demanda y los contratos celebrados con un martillero matriculado que cobra 4% de honorarios. “Lo ideal en estos casos es hacer bien el inventario y cobrar un depósito en garantía en favor del locador, por cualquier desperfecto que ocurra en el plazo de locación, el cual se reintegra al final del período si la unidad no acusó alteraciones”, dijo a Infobae, Carolina Otero Rossi, socia gerenta de Otero Rossi y Cía.

“El público que busca esta opción suele ser el que viaja a la ciudad y a la vez quiere estar con sus familiares en un lugar tranquilo. Buscan Villa Castells, Gonnet, Hernández, City Bell, Villa Elisa, Parque Sicardi, y alrededores. En especial, quienes vivieron estos meses de encierro en un departamento, PH o casa chica, sin pileta, lo ven como el lugar ideal para vacacionar, con valores que parten desde USD 1.500 por mes”, amplió Otero Rossi.

Seguí leyendo:

La industria y la construcción proyectan otro trimestre con muy bajos índices de actividad y empleo

Cuál es el índice favorito de Warren Buffet que refleja un posible desplome de los mercados en el corto plazo

Inflación: las consultoras que releva el BCRA esperan una suba menor para lo que queda de este año pero empeoraron su pronóstico para 2021