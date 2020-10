Jornada financiera: las medidas de Guzmán tuvieron un efecto escaso en los mercados

Los dólares bursátiles subieron fuerte en el debut de las medidas oficiales. (Reuters)

La serie de medidas oficiales para agilizar el acceso a dólares a través de negocios bursátiles tuvo un debut flojo: mientras que el dólar libre cedió un peso, a $180, las paridades del contado con liqui y el MEP treparon más de 3%, a nuevos máximos.

La flexibilización de la operatoria por el recorte da tres días el plazo de parking para la venta en dólares de títulos adquiridos con pesos activó las operaciones y movilizó a las cotizaciones. Así, la demanda de títulos públicos y privados en pesos apuntaló las cotizaciones en moneda local y la Bolsa porteña hilvanó la decimotercera rueda alcista. El S&P Merval subió 1,1%, a 49.683 unidades, con una ganancia acumulada de 20% en lo que va de octubre.

Con una suba de 4% para los dólares alternativos la respuesta no fue positiva e imagino que no deben estar muy contentos en el Ministerio de Economía (Christian Buteler)

Pero las ventas para hacerse de divisas empujaron a la baja de las valuaciones en dólares. Los bonos del canje con ley local cayeron cerca de 1% y el riesgo país siguió sostenido en 1.432 puntos básicos, el nivel más alto desde la reestructuración de la deuda.

El analista financiero Christian Buteler explicó a Infobae que “la respuesta del mercado no fue positiva hacia las medidas, con suba de 4% para los dólares alternativos no estuvo dentro de lo esperado e imagino que no deben estar muy contentos en el Ministerio de Economía. Creo que se quedaron cortos: había muchas más restricciones para sacar y no se entiende por qué no lo hicieron. Llevar el parking a tres días me parece ridículo, era mejor sacarlo. No tiene sentido seguir manteniendo restricciones sobre un mercado que no le hace perder reservas al BCRA y que ha demostrado que cada vez que le ponen trabas lo único que hace es subir la brecha”.

“También es cierto que los que estaban haciendo el parqueo pudieron vender antes y al salir todos juntos hicieron subir el valor implícito del MEP y el contado con liquidación. Habría que esperar a próximas ruedas, pero es un dato negativo. Hay mucho para hacer para reducir las restricciones y sacar impuestos para desarmar un poco el cepo, esa es la línea correcta”, agregó Buteler.

Para Leandro Ziccarelli, jefe de Research de ICB Argentina, “las medidas van en la dirección correcta para la desregulación de las operaciones y deberían haberse tomado hace bastante más tiempo, en conjunto con las subastas. En el corto plazo era esperable un movimiento así, cuando se libera el parking hay mucha gente que pudo hacer la operación hoy. Yo esperaría unos días para ver bien el impacto. Ninguna medida que se tomara iba a llevar al contado con liqui a $150, porque la presión estructural, el ruido y la las dudas y las expectativas están”.

Ziccarelli recordó a Infobae que “lo que sí se solucionan las subastas para los fondos es que no se va a magnificar esto para noviembre, cuando iba a haber otro fuerte vencimiento de deuda en pesos y los fondos iban a salir a través del contado con liqui. Ahora, se va a poder evitar”.

Lucas Navarro, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, afirmó que “el Gobierno evita devaluar y no ajusta el gasto porque considera que frena la recuperación, y a esto se suma la generación de una brecha cambiaria que desincentiva las exportaciones e incentiva adelantar las importaciones”.

En el exterior, los ADR de compañías nacionales que se negocian en dólares en el exterior ofrecieron números mixtos. Mientras que en los papeles bancarios se observó una toma de ganancias de 4% luego de la suba de precios del lunes, otras especies como Mercado Libre (+3,9%), Tenaris (+4,1%) y Telecom (+2,7%) se definieron por el lado positivo. YPF revirtió las ganancias en la media rueda, para ceder 3,6 por ciento.

Ninguna medida iba a llevar al contado con liqui otra vez a $150, porque la presión estructural, el ruido y la las dudas y las expectativas están (Leandro Ziccarelli)

“También los bonos se presentaron flojos, en esta oportunidad con descensos promedio del 1% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, por lo cual el riesgo país está reacomodándose hasta los 1.440 puntos. Con cautela reciben los operadores las últimas medidas económicas, y así es que ni siquiera rendimientos superiores al 16% logran todavía tentar”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cayeron en promedio un 0,3% en pesos, con el título referente Bonar 30 (AL30) con baja de 0,4 por ciento.

El BCRA volvió a vender reservas

Tras el récord del lunes, el dólar libre cedió un peso, a $180 para la venta y con una brecha de 131,7% que se sostuvo en el rango más alto en más de tres décadas.

En el mercado mayorista el dólar cerró ofrecido a $77,68, con un incremento marginal de diez centavos, con negocios por USD 159 millones en el segmento de contado (spot), en una rueda en la que el BCRA finalizó con un saldo vendedor de entre 30 y 50 millones de dólares, según estimaciones privadas.

“Las ventas del BCRA fueron poniendo límites a una suba algo mayor insinuada desde el arranque por la presión de la demanda autorizada”, refirió Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En tanto, los dólares implícitos en los negocios bursátiles estuvieron operados con incremento de tres pesos, a $168 para el contado con liquidación y a $159 para el llamado dólar MEP. La amplia diferencia de precios de nueve pesos entre uno y otro obedece a que con el primero las divisas quedan depositadas en el exterior, mientras que con el segundo permanecen en una cuenta en el sistema financiero local.

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el libre quedó en 132%, mientras que con el contado con liqui se amplió a 121%

Un informe de GMA Capital refirió que “las expectativas de devaluación siguen firmes y parecen inmunes a toda medida anunciada por el Gobierno. Tanto es así que la suba de tasas generó un impacto prácticamente nulo y el endurecimiento del cepo apenas logró contener la sangría de reservas. De hecho, el BCRA ya se desprendió de casi USD 1.000 millones desde el 15 de septiembre”.

Por su parte, la consultora Ecolatina subrayó que “la situación del mercado cambiario enciende señales de alerta: si se llegara a disparar el dólar oficial, habría un salto inflacionario que agravaría la caída de ingresos de las familias, impactando negativamente sobre el consumo en el corto plazo”.

Seguí leyendo:

Dólar hoy: la cotización libre se sostiene en $181 después de los anuncios del Gobierno para reducir la brecha cambiaria

Especialistas advirtieron que las medidas para aliviar la tensión cambiaria sólo podrán ofrecer un alivio temporal

Guzmán se juega a todo o nada para frenar la corrida cambiaria, con más poder pero pocas municiones por la falta de un plan ambicioso

Los períodos de brechas cambiarias superiores a 100% tienen en común crisis económicas y políticas