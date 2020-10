Dólar hoy: la cotización libre se sostiene en su récord de 178 pesos

Los estrictos controles oficiales incentivan el alza de las cotizaciones paralelas. (EFE)

El dólar informal persiste en su nivel máximo histórico de 178 pesos, en una plaza tomadora y reducida de negocios ante la ausencia de oferta. La falta de confianza de los inversores sobre la situación económica y financiera del país hace que día a día se supere la línea de récord.

En tanto, el dólar formal asciende nueve centavos en el mercado mayorista, a 77,61 pesos. En lo que va del 2020 gana un 29,7%, frente al 136,5% de aumento del billete en el segmento paralelo.

El dólar libre o blue trepó a 178 pesos, con una brecha que rozó el 130% respecto al mercado interbancario, mientras que el denominado contado con liquidación que se cursa a través de operaciones bursátiles llegó a operarse cerca de los 170 pesos.

Para Leandro Ziccarelli, jefe de Research de ICB Argentina, “las principales fuentes de tensión en el frente cambiario siguen siendo dos: la falta de liquidación de exportaciones en el Mercado Abierto Electrónico, que impide al BCRA dejar de vender reservas, y la salida de fondos extranjeros de activos en pesos que mete una presión fuerte y constante al contado con liquidación. En ese contexto, los esfuerzos del Central incrementando las tasas o sumando restricciones no alcanzan para morigerar el grueso de las presiones cambiarias existentes”.

“Sobran compradores del paralelo y faltan los vendedores, por eso es que muchas veces se escuchan precios alterados. Lo cierto es que para el lunes ya se escucharon valores de 180 pesos”, dijo a Reuters un operador cambiario.

La última suba en la cotización del dólar informal coincidió con declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán, quien afirmó que el Gobierno cuenta con los instrumentos necesarios para mantener su actual política cambiaria y sostuvo que los tipos de cambio alternativos no representan la realidad económica. Agregó que la brecha entre el tipo de cambio oficial y los alternativos no afecta de forma directa en la economía.

El Gobierno estudia medidas para flexibilizar las operaciones de dólares en Bolsa y así reducir la brecha cambiaria con el oficial

“El mercado no logra encontrar expectativas positivas y continúa preocupado por el deterioro económico y financiero agravado por la falta de un plan para reactivar la actividad económica, en un contexto en el que el dólar siguió afirmándose y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el implícito se afirmó sobre el 100 por ciento”, resumió Research for Traders.

Para el analista financiero Luis Palma Cané, “el escenario actual es cada vez más complicado. Esta crisis tiene una particularidad: no apareció con la cuarentena sino que ya venía desde el final del Gobierno de Macri, y en el primer trimestre del actual Gobierno no hizo prácticamente nada y el PBI cayó un 6%. Nunca hubo un programa económico y siguen sosteniendo (desde el Gobierno) que no se necesita un programa”.

Un reporte de mercado de Bloomberg señaló que “se espera que el Gobierno tome medidas sobre el tipo de cambio paralelo conocido como contado con liquidación, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el viernes que cambiará de rumbo en sus controles de capital para ese tipo de cambio”.

Las cotizaciones implícitas del dólar en los negocios bursátiles de contado con liqui y MEP se pactan este lunes a 168 y 155 pesos, respectivamente.

“La dinámica cambiaria no ha logrado revertirse, con una brecha que se mantiene en niveles muy elevados y perjudiciales para la economía local. Aún con las restricciones impuestas a mediados de septiembre, y los pequeños incentivos que llegaron una semana después, el BCRA continúa desprendiéndose de reservas para mantener el nivel del tipo de cambio”, describió un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Las reservas internacionales aumentaron el viernes unos USD 8 millones y finalizaron en 40.786 millones de dólares. En la semana pasada anotaron una disminución de USD 248 millones, para acumular en lo que va de octubre una merma de 593 millones de dólares.

En tanto, la salida de depósitos en dólares del sector privado se mantiene, aunque en un ritmo más leve, con retiros de USD 64 millones el 14 de octubre -último día informado por el BCRA–, que ratifica un ligero descenso en el promedio diario y se ubica en USD 97,4 millones, al tomar en cuenta el periodo desde el 15 de septiembre, cuando se anunció el nuevo mega-cepo.

Las colocaciones privadas en efectivo retrocedieron USD 1.947 millones u 11,2% en poco menos de un mes, a USD 15.432 millones, el monto más bajo desde el 21 de octubre de 2016.

