La suba de bonos y acciones indica que está cerca un buen final de la negociación de la deuda

“Si los acreedores rebeldes se mantienen en su postura y no arreglan, es por razones que escapan a las finanzas y no creo que los tres fondos perjudiquen a sus inversores por razones políticas. Yo creo que están buscando endurecer las condiciones de los contratos para que sea más difícil para la Argentina ir a un nuevo default. Una diferencia de tres dólares no va a tirar por la borda la negociación ”, señaló Federico Sidi de Compas Group. “Si me guío por el mercado -agregó- están operando como si la Argentina estuviera cerca de salir del default”.

La presencia del presidente Alberto Fernández en el Council of the Americas fue un avance y, por supuesto, la intención de los grandes fondos no es perjudicar a sus inversores, sino tratar de que ganen más. Esta intención choca con la de Fernández, que quiere ajustarse a la oferta ¿final? de la Argentina. El Gobierno tiene mucho que perder sino sale del default, pero los fondos también. Por eso a ninguna de las dos partes les interesa ir al litigio. Una preocupación de los fondos a lo largo de la negociación fue no dejar caer los precios de los títulos para impedir que los compraran los fondos buitres. Por eso esta negociación tiene un dato clave: ninguno quiere el litigio.

Los precios de los bonos en dólares que entran en la negociación de la deuda son una muestra de que predominan los que apuestan al final feliz. En el caso de los títulos con legislación argentina, el Bonar 2020 subió 1,50%; el Bonar 2024, 1,20% y el Discount, 1,25%. Entre los de legislación Nueva York, el Discount aumentó 3,34%. Es importante esta suba porque en la cartera de los fondos que no aceptaron la oferta argentina, predominan los Discount. El Par, en su versión ley extranjera, creció 0,92%. Esto hizo que el riesgo país bajara 42 unidades (-1,8%) a 2.344 puntos básicos.

Si bien el dólar libre, empujado por el corte que impuso el Banco Central a los coleros digitales para hacerse del cupo de USD 200 dólares mensuales para cedérselos a terceros, aumentó $2 a $132, los dólares alternativos interrumpieron media docena de ruedas de alza . El dólar Bolsa o MEP, perdió $1,50 (-1,3%) y cerró en $116,07. El contado con liquidación bajó 31 centavos (-0,3%) a $118,89.

En el mercado oficial el dólar en bancos y casas de cambio cotizó 8 centavos más alto, a $75,64, lo que equivale a un dólar solidario de $98,15. El dólar mayorista con escasos negocios por USD 297 millones que hicieron que el Banco Central comprara USD 20 millones, retomó su aumento diario de 6 centavos y finalizó en $71,72.

Las reservas subieron USD 9 millones a 43.399 millones impulsadas por la suba del oro que ya está en USD 1.847,50 con una suba de 0,25% que lo llevó a superar los precios alcanzados el 1 de agosto de 2011 y en lo que va del año aumentó casi 20%.

La Bolsa también apuesta a una buena negociación de la deuda. Se negociaron $ 1.952 millones, 80% más que la rueda anterior. Este vuelco en masa de los inversores hizo que el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, suba 2,40%. En el mejor momento de la rueda, a las 15.00, llegó a estar 3,57% arriba, pero hubo una toma de ganancias que recortó el alza.

Los bancos tuvieron un rol destacado en la suba del indicador. Galicia aumentó 4,02%; Supervielle, 3,24% y Macro, 3,06%. Transportadora de Gas del Sur (+5,60%) y Pampa Energía (3,78%) fueron los otros papeles que sobresalieron.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- adhirieron al mejor humor sobre la deuda. Loma Negra (+8,7%), Transportadora de Gas del Sur (+6,6%) y Pampa Energía (+5,1%) fueron los de mejor performance.

El buen clima se puede prolongar hoy. Los bonos marcan el ritmo y sus movimientos contagian al resto del mercado . El hecho de que los dólares alternativos hayan bajado es porque una buena parte de los inversores que buscan cobertura en la divisa, asumieron riesgos y se volcaron a bonos y acciones.

