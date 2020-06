“El que no paga no elige no pagar, en el trato con los clientes vemos eso constantemente. Cuando se fueron liberando actividades la gente volvió a pagar. Estamos con niveles de mora que rondan el 4% de la cartera de nuestros clientes, cuando lo normal son 2,5 puntos . Entonces son mayores pero no enormes, como temíamos cuando empezó todo”, dijo Guillermo Combal de Recuperos y Mandatos, una empresa de cobranza que gestiona mora para firmas de servicios financieros, de seguros, medicina prepaga y otros servicios hogareños.