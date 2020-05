El default tan temido podría no tener consecuencias graves y en buena medida ya se encuentra incluso descontado. Por ahora no hay peligro de que los acreedores decidan medidas extremas, como acelerar la deuda o aplicar las cláusulas de “cross default”. Si no toman ese camino, sólo entrarían formalmente en default los tres bonos que quedarían impagos el viernes, pero sin efecto sobre el resto de la deuda. Recién el 30 de junio el gobierno tiene que enfrentar otro pago de intereses: el de los bonos Par y Discount. Pero en este caso también habría 30 días adicionales de gracia para llegar a un acuerdo, o sea hasta el 30 de julio.