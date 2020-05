“Larry Fink habla mucho de las credenciales climáticas de su firma, pero no tiene nada que mostrar”, le apuntó Brynn O’Brien, directora del “Centro Austrasiático de Responsabilidad Corporativa, que abogó por las medidas de las dos petroleras australianas. “Es más que hora que BlackRock se decida si está a favor de un planeta vivible o no; no podemos perder otros 12 meses”, dijo O’Brien, mientras BlackRock explicó que su voto en ambos casos tuvo que ver con “preocupaciones de los inversores” y que votaría lo mismo el año próximo si esas preocupaciones no fueran satisfechas.