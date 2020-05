“Hay situaciones bastante complicadas. El que no tenía dinero para pagar el mes pasado tampoco tiene ese dinero este mes. Creo que se podrían haber estirado un poco los plazos de los vencimientos de las tarjetas para que no caigan durante los primeros días de mayo, donde muchas personas no cobraron y no llegaron a tramitar los créditos a tasa cero, que tampoco son para todos . Mucha gente usó la tarjeta para compras online de alimentos en el supermercado”, explicó Sandra González, titular de la asociación de defensa al consumidor Adecua.