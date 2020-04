Pero yendo al tema central de la economía, llama la atención que el presidente haya dicho que no hay ninguna razón para que suban los precios cuando basta con mirar los datos del BCRA, tomando fin de febrero contra fin de marzo, y ver que la base monetaria aumentó el 33,6%. En otras palabras, el Gobierno está inundando el mercado de billetes que no son riqueza. Son papeles pintados. Si aumenta la cantidad de billetes y disminuye la oferta de bienes y servicios por efecto de la cuarentena, es de manual que los precios van a subir o, mejor dicho, el peso se deprecia. El café tiene el mismo precio, los que no tienen el mismo precio son los billetes que emite el BCRA. Cada vez la gente les otorga menos valor a los billetes y el mismo valor al café. Ese es el dilema inflacionario que no parecen querer entender.