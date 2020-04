Pero la pandemia, hace olvidar esos detalles y el Gobierno prioriza superar este problema sin mirar el más allá, con una fuerte emisión de dinero que todavía no se traslada a pleno a los dólares alternativos y a los precios, porque la mayoría de los pesos está en poder de los bancos. La gente tiene una baja proporción de la base monetaria porque no pide créditos, no asume nuevas deudas. Por el contrario, hay un aumento notorio de las moras en el pago de tarjetas y créditos personales.