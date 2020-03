— Una guerra también se planifica en todas sus variables, porque, de lo contrario, no queda margen para ningún tipo de recuperación posterior . Por eso lo primero es fijar el objetivo central. Y ver cómo se cumple. En este caso, no se trata de que todo lo haga una persona o sólo el Estado; lo pueden hacer otros, empresarios u organizaciones de afuera del país. Es muy soberbio pensar que un general puede pensar en todas las variables sin ningún apoyo. Por ejemplo, mucha gente que está parada a la fuerza por la cuarentena podría ayudar y deberían coordinarse esos esfuerzos. Las urgencias no deben tapar lo que es importante.