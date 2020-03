No dio nombres. No hizo falta. Fernández ya había apuntado directo a especuladores, los que aumentan los precios y otros “vivos”, como los definió, que aparecieron en medio de la cuarentena obligatoria. Pero esta vez habló de despidos, directamente. Y si bien la economía cruje y varios sectores ya hacen cálculos sobre cuántos argentinos podría perder sus trabajos, hasta el momento una sola gran compañía argentina anunció despidos a gran escala: Techint, el holding que dirige Paolo Rocca (67), quien además es uno de sus principales accionistas. ¿El nuevo enemigo no invisible de Alberto Fernández?