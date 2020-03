El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec​) informó que el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) se incrementó 1,9% en febrero con respecto al mes anterior, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 1 por ciento. Con este incremento durante el segundo mes de 2020 una familia tipo necesitó un ingreso no menor de los $40.789 para no quedar debajo de la línea de pobreza y de $16.785,87 para no ser indigentes.