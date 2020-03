“Creo que van a tratar de generar un buen roll over para restablecer la curva de pesos. Y lo que no se pueda rollear lo cubrirán con emisión monetaria. Lo que estoy viendo es que el Banco Central está más restrictivo con las Leliq (Letras de Liquidez). Con este instrumento piensa retirar fondos del mercado para evitar que se ensanche la brecha entre los distintos tipos de cambio”, señaló Federico Furiase, de la consultora Eco Go y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.