En su análisis, el economista atribuye la crisis posterior, hasta el puesto 70 para 2019, apenas 11 por arriba del promedio de 193 países relevados por el Banco Mundial, al “ altísimo costo de las rupturas institucionales que se dieron luego del golpe militar de 1930, de la llegada al poder de Perón y de la dictadura militar de 1975”, pero la recuperación de la institucionalidad de la Democracia en 1983 no cambió la tendencia a la repetición de crisis recurrentes , a veces cada 7 años, otras cada 10, pero siempre reafirmando un sendero declinante, al punto que en 2001 Chile logra posicionarse por arriba de la Argentina, hoy con un PBI per cápita cercano a USD 23.000 al tipo de cambio de paridad; Uruguay lo logra en 2014, ahora con un PBI de casi USD 21.000; y México es probable que lo haya logrado el último año con poco más de USD 18.100, porque la crisis cambiaria y extensión de la recesión en 2019 había devaluado el PBI per cápita local a un nivel próximo a 17.000 dólares.