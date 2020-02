“El tiempo sigue corriendo y el hecho que no haya noticias es peor. Fijate que entre esta semana y la anterior salieron mas de 12 empresas a colocar deuda en pesos y dolares. Me pregunto si no se apuraron previendo que el mercado se pueda cerrar”, dijo Mariano Marcó del Pont de SilverCloud Advisors. “Sin un plan sustentable no hay ningún motivo para que esto salga bien. En vez de salir a buscar apoyo en Europa deberían ir a EEUU a sentarse con los acreedores y con el FMI. Al 31 de marzo no creo que se llegue a un acuerdo por tema tiempos, pero antes de mayo tenes que lograrlo, porque ahí si tenes vencimientos pesados”, añadió.