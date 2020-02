- No es que no me interesen las cuestiones políticas, pero no opino de eso. Esto es un tema de Derecho. Vengo de hacer cinco exhortaciones al Gobierno anterior, tenemos planteado ante la Corte Suprema el reclamo por el factor de empalme, por el que entre 2018 y 2019 los jubilados perdieron el 19,5% de sus haberes en términos reales. Ya en diciembre de 2017 se les había sustraído casi 6 puntos porcentuales porque no se les pagó el aumento correspondiente a un trimestre. Desde hace una década que en la Defensoría hacemos la canasta del jubilados semestralmente, la medimos en octubre y en abril de cada año. La medimos en Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba y Mendoza, no por un capricho sino porque es en esos centros urbanos donde se concentra la mayor cantidad de población añosa. Con gastos de vivienda, nos daba $ 37.800 el 6 de octubre. La próxima medición se va a dar a conocer en abril, pero uno podría estimar que con la inflación que hubo desde octubre hoy la canasta se ubica holgadamente arriba de los $40.000.