A dos meses del inicio del Gobierno, todavía quedan 300 directores nacionales sin designar en los ministerios

Esos funcionarios, aún sin nombramiento oficial, no tienen firma, no cobran y no pueden viajar. En el Gobierno reconocieron que las designaciones se demoraron más de lo previsto, pero dicen que sería inminente la solución. La mayoría de los organismos descentralizados ya tienen responsable