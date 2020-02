“Pesce liberó pesos con la idea de que ayuden al Tesoro en su intento de volver a financiarse con letras a tasas cada vez más bajas, pero si los canjes no tienen éxito la brecha cambiaria te empieza a pasar factura”, explicó Juan Ignacio Paolicchi de Eco Go. “Yo creo que son conscientes de que en febrero no pueden liberar pesos así porque si, todavía no hay un comportamiento de formación de precios mirando a los dólares paralelos pero es un riesgo real. Y si hay inyecciones fuertes por los vencimientos de bonos en pesos de los próximos meses, yo creo que van a tener que salir a aspirar ese dinero”, agregó.