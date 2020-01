¿A quiénes se refería el ex Presidente? Casi ninguno de los que fueron sus funcionarios quiso hablar on the record, pero sí ensanchan la grieta cuando se les asegura reserva de nombre. Ahí se despachan a gusto y aflora el encono entre todos. Que parte del mejor equipo de los últimos 50 años, como el propio Macri lo definió allá por 2015, se fuera del gobierno con devaluación, crisis, endeudamiento extremo e indicadores muy malos –como pobreza en más de 30% e inflación que terminó en casi 54% en 2019– no resulta gratis y es algo lejos de estar resuelto entre los protagonistas de esa administración. Cada uno cree que los culpables estuvieron cerca, en muchos casos en despachos vecinos.