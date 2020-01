El miércoles la Provincia de Buenos Aires no consiguió obtener el consenso de tenedores de su títulos Buenos Aires 2021 (BP21) que sumaran entre todos al menos el 75% de la emisión de ese papel, por lo que debió extender hasta el 31 de enero su proceso de consulta para intentar postergar hasta mayo un vencimiento por USD 250 millones que cae el 26 de este mes. Si el distrito que gobierna Axel Kicillof no alcanza el umbral de acuerdo necesario y no paga el vencimiento antes del 5 de febrero, caerá en default.