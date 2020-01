Más allá de los detalles “coyunturales”, la gran pregunta que queda flotando es si este repunte de los activos financieros es un adelanto de lo que vendrá en materia económica. En otras palabras, si los mercados se están efectivamente adelantando a lo que será un ciclo más favorable de la economía. En alguna medida daría la sensación que podría darse ese escenario, sobre todo si el Gobierno es exitoso en avanzar con la renegociación de la deuda. Según el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, la propuesta debería obtener una aprobación no menor al 85%. Esto daría la indicación de un acuerdo “amigable” con los acreedores y permitiría que los nuevos bonos emitidos en dólares salgan con una tasa inferior al 10% anual. Esto permitiría recuperar el acceso al financiamiento y establecer un nuevo techo para el riesgo soberano. Pero no será fácil conseguir un acuerdo tan “redondo”, mucho menos para fin de marzo.