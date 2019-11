¿Se podría volver a posponer este impuesto? Desde la Secretaría de Energía señalaron que por ahora no está previsto. Pero Bornoroni no descartó, teniendo en cuenta que este lunes hubo una postergación de los aumentos en las tarifas del gas. “Actualizar la carga impositiva es una potestad del Gobierno. Si el Gobierno, a través de la AFIP, no actualiza la carga impositiva, es más difícil que las petroleras actualicen el precio final de los combustibles ”, explicó el directivo de Cecha.