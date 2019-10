Un informe del periódico The New York Times publicado en junio de este año había señalado la demora en la finalización de la construcción y destacó como probable que la Trump Tower se termine recién a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado. La construcción del inmueble se iba a pagar con dinero recaudado de la venta de los condominios, lo cual significaba que era fundamental para los desarrolladores encontrar compradores rápido. Sin embargo, los altos precios de las unidades desalentaron la demanda, lo que obligó a YY a dividir las dos unidades más grandes de cada piso en tres departamentos individuales más pequeños, lo que significó que decenas de departamentos no tuvieran vista al mar.