En una conferencia de prensa días después, se le preguntó a Dujovne sobre su relación con la familia Trump. Mencionó el trabajo de su padre y su cuñado en el proyecto de Punta del Este, pero no dio detalles sobre su participación. "Mi relación ocurrió ya muchos años, cuando todavía el actual presidente [de Estados Unidos] no había iniciado su carrera política", declaró en ese entonces."Hace muchísimos años que no tengo contacto".