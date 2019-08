– Puede haber una negociación, pero no sé el resultado. Yo no anticipo medidas hasta que no las tengamos resueltas. Respecto del reclamo de las provincias, son dos distintos: el de las naftas, que son de las patagónicas, el reclamo es porque dejan de ganar por regalías. Entiendo el reclamo, pero no pierden recursos. Mientras que en el caso del IVA y Ganancias, son impuestos coparticipables. Y en un país federal sos socio en las buenas y en las malas. No es que cuando sube la recaudación, dame mi parte, y cuando hay que dar un alivio, yo no pongo nada. Este Gobierno avanzó mucho en el federalismo automático de los recursos. Se dan $200.000 millones más por año de forma automática, lo que les da a los gobernadores más autonomía y capacidad de proyección. Por otro lado, los beneficios de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y quita del IVA es para ciudadanos que viven en las provincias, es para sus ciudadanos. Ahora, ¿es éste un esquema definitivo? No, y en eso tienen razón los gobernadores. Hay que discutirlo y se hará en base al Presupuesto que vamos a presentar en 20 días.