Ahora, en materia de reforma estructural lo que me preocupa es que nos ponemos de acuerdo en el título, pero no en el contenido. Y cuando escucho declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno que dicen que en materia previsional se hizo todo lo que había que hacer, me inquieta, porque sólo se hicieron cosas menores, creo que está todo por hacer. Me corrijo, ni siquiera empezaron.