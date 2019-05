Para que marzo guarde coherencia con la política monetaria, los plazos fijos tendrían que haber aumentado el triple. De esta manera, estarían a tono con el incremento de la tasa de interés que pagan los bancos que ya supera 50% anual. Cuando un plazo fijo no aumenta al ritmo de la tasa de interés, es porque hay retiros y gente que no renueva sus colocaciones. Y aunque nominalmente sean más altos, en términos reales están bajando porque la moneda vale menos que antes y no cubre esa devaluación con la reinversión de los intereses. Pasó la fiebre de los plazos fijos.