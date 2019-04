¿Las cifras aflojarán a partir de junio? "Sí, porque ya no habría subas de tarifas. Sin embargo, para que la inflación vuelva a ubicarse en torno al 2% mensual, la velocidad crucero de los últimos 12 años, tendría que haber calma cambiaria. Lamentablemente, la escasez de herramientas para contener el dólar dentro de la zona de no intervención cambiaria y la amplitud de la banda (30% entre techo y piso) no ayudan a reducir la volatilidad", advirtió Lorenzo Sigau Gravina, director de Ecolatina.