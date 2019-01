Según informó la AFIP, las micro y pequeñas empresas que hayan facturado menos de US$ 600.000 anuales no deberán pagar este tributo. Si facturan más de esta suma, pagarán el impuesto sobre el excedente. Del mismo modo, este grupo de empresas no deben presentar una declaración jurada si en el período fiscal aún no superó el límite mencionado.