Salta, finalmente, asegura que no puede afrontar el pago extra. "No estamos en condiciones de pagar $5.000. La verdad es que no, y eso que estamos cerrando el año con equilibrio fiscal", le dijo a Infobae el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. "La incidencia de salarios en los gastos provinciales es muy alta", dijo y destacó que "esta medida requiere de una mínima evaluación de cómo funciona la actividad económica. Estas cosas habitualmente no dan buen resultado. Hay que mirar actividad por actividad. Así es cómo se empiezan a generar distorsiones".