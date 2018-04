Desde el resguardo del off the record, en el equipo económico de Macri no disimularon cierto malestar con esos cálculos que dio a conocer el FMI. "El Fondo ya se equivocó el año pasado", recordó un alto funcionario de Hacienda que ensayó una defensa de las estimaciones oficiales con el argumento de que, más allá de las correcciones por efecto de la sequía, en el país se está produciendo "una aceleración bastante importante de la economía no agrícola".