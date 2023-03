El clásico entre Gimnasia y Estudiantes abrirá la jornada de domingo en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Gimnasia vs estudiantes

Gimnasia y Esgrima La Plata será local hoy ante Estudiantes de La Plata en una nueva edición del clásico de la ciudad, en la continuidad de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido dará comienzo a las 16.30 en El Bosque, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Facundo Tello.

Te puede interesar: Banfield sorprendió a Boca Juniors, lo venció 1-0 en el Sur y logró su primera victoria en la Liga Profesional

Gimnasia, que en este mercado de pases no pudo incorporar por las inhibiciones y debió desprenderse de sus figuras por los problemas financieros, suma cinco puntos.

El panorama no es mucho mejor enfrente, ya que despidieron al DT Abel Balbo y lo reemplazó Eduardo Domínguez, quien debutó con una victoria ante Huracán (2-1) el último fin de semana. El “Pincha” tiene ocho unidades.

Te puede interesar: River Plate goleó 3-0 a Godoy Cruz en el Monumental y se acercó a la cima de la Liga Profesional

El Lobo tendrá una variante obligada por la expulsión de Guillermo Enrique contra San Lorenzo (4-0 en contra) y el reemplazante será Franco Soldano.

Las estadísticas marcan que se enfrentaron 163 veces. Estudiantes ganó en 59 ocasiones y Gimnasia, en 45. Hubo 46 empates.

Te puede interesar: Pipo Gorosito se hartó de Brian Fernández: “Faltó a dos entrenamientos, ya está”

El predominio de Estudiantes es contundente en los clásicos de la última década y media, con un invicto de 12 años, donde se vieron las caras en 28 oportunidades y cuenta con el siguiente registro: 16 victorias -incluye un 7 a 0 en el Apertura 2006-, 11 empates y apenas una derrota en 2010.

Probables formaciones

Gimnasia: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Ignacio Miramón, Alan Lescano y Benjamín Domínguez; Cristian Tarragona y Franco Soldano. DT: Sebastián Romero.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Jorge Rodríguez, Zaid Romero y Emmanuel Mas; Santiago Ascacibar y José Sosa; Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli y Pablo Piatti. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora de inicio: 16.30.

TV: ESPN Premium.

Talleres - Banfield

Talleres vs banfield

Talleres de Córdoba buscará hoy volver a la victoria cuando enfrente a Banfield por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado por ESPN Premium.

La T, que había hilvanado cuatro triunfos al hilo, viene de una caída ante Vélez como local y un empate en su visita a Defensa y Justicia. Por eso necesita volver a sumar de tres para seguir prendido en el lote de arriba.

Mientras que el Taladro, de flojo arranque, dio la sorpresa la fecha pasada al vencer a Boca en su cancha, sumando así su primer triunfo de la temporada.

La necesidad de Talleres y el envalentonado Banfield se cruzarán en un Kempes que lucirá una fisonomía diferente, ya que anoche se presentó en el estadio el músico Joaquín Sabina, y no llegarán a desarmar todo el escenario, por lo que algunos simpatizantes deberán cambiar las ubicaciones que utilizan habitualmente.

En cuanto al armado del equipo, Javier Gandolfi pondrá en campo un elenco similar al que actuó en Florencio Varela la semana pasada, con el único cambio del ingreso de Juan Carlos Portillo, quien cumplió una fecha de suspensión, por el lesionado Julio Buffarini.

Por el lado del visitante, el exdefensor de Temperley Pedro Souto, de 22 años, ingresará en la posición del lesionado Emanuel Insúa, quien no pudo terminar el encuentro frente a Boca Juniors (1-0) el domingo pasado y tampoco estará disponible este fin de semana.

En tanto, es muy factible que Aaron Quirós, autor del tanto frente al conjunto xeneize, se mantenga en el once de arranque, a pesar de una ligera contractura muscular. Si no llega en óptimo estado su reemplazo será Emanuel Olivera. El resto del conjunto albiverde no sufrirá mayores alteraciones.

Talleres, con 13 puntos, se mantiene expectante en la zona alta de la tabla, mientras que Banfield solo acumula seis unidades en las siete fechas iniciales.

Probables formaciones.

Talleres (C): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Alan Franco y Rodrigo Villagra; Rodrigo Garro, Diego Valoyes y Francisco Pizzini; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Quirós u Olivera y Souto; Juan Bisanz, Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Brahian Alemán; Milton Giménez y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN Premium

Con información de Télam

Seguir leyendo: