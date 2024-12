Pity Martínez y Pezzella reemplazaron a Gallardo en la conferencia de River: de la fuerte autocrítica al recuerdo del 9/12

River Plate goleó a Rosario Central por 4 a 0 en su despedida del Monumental en la Liga Profesional. Con gritos de Miguel Ángel Borja, Gonzalo Pity Martínez y un doblete de Pablo Solari, el Millonario cerró una noche emotiva ante su gente y consiguió su clasificación a la Copa Libertadores 2025. El comienzo de la jornada estuvo marcado por el homenaje a Máximo Gallardo, padre de Marcelo, quien falleció reste fin de semana. En el minuto de silencio antes del pitazo inicial, el Muñeco no pudo contener las lágrimas bajo una lluvia de aplausos que caía de las tribunas.

Post encuentro, ante la ausencia del DT del Millo en la conferencia de prensa posterior al partido, el Pity y Germán Pezzella tomaron su lugar y fueron consultados acerca del delicado momento que atraviesa su entrenador: “Queremos dedicárselo a toda la familia de Marcelo en este difícil momento. Estamos con ellos a morir y se lo debíamos también a él”, dijo el mediocampista en el terreno de juego.

Pero la declaración continuó en la sala de conferencias: “Son horas difíciles. Solo nos tocaba acompañar. Tengo un cariño muy grande por Máximo. Hoy que esté acá (por Marcelo Gallardo) seguro sanó muchas cosas internas. Es importante que esté acá para nosotros. Para Marcelo, River es su casa y sabemos que tenemos que estar tranquilos y contentos de que estamos para acompañar a la familia como se debe”.

Sobre Máximo, Pezzella agregó: “Acompañamos con nuestra presencia. Marcelo es mucho más que un técnico para nosotros. Habla mucho de él que hoy se haya parado al frente del grupo para guiarnos. Es una situación realmente muy dura. A veces no hay que hablar mucho y acompañar desde el silencio y el respeto”.

OTRAS DECLARACIONES DE PEZZELLA Y MARTÍNEZ

El momento de River

Martínez: “Feliz primero que nada por el triunfo. El equipo se lo merecía, veníamos trabajando para esto. No teníamos buenos partidos, no veníamos representando ni a la camiseta ni al técnico. Entonces, nos debíamos esta victoria. Es una realidad. No hay que ser ciego. Preparemos el año que viene para ser mejores y pelear hasta donde nos dé. No hicimos una buena tarea en partidos importantes. Es una bronca que tiene el grupo. Es una espina”.

El recuerdo del 9/12 ante un nuevo aniversario de la Libertadores 2018

Martínez: “La preparación es con el foco en querer volver de la mejor manera, de poder representar a los hinchas y ayudar a mis compañeros. No es fácil volver después de tres cirugías, pero creo que lo he hecho bien. Mi cabeza es bastante dura para ir por las metas. El 9/12 es una fecha muy importante que me tocó vivir. Si bien es una fecha importante, estoy en este club y quiero ir por más. Ojalá pueda ganar la Libertadores un par de veces más antes de que me retire”.

La exigencia de River

Pezzella: “Crecí en este club y sé lo que significa: jugar bien y pelear competencias. No pudimos llegar a la final de la Copa, que era lo que queríamos. Nos quedamos afuera del torneo tres fechas antes y eso nos duele. Hubo un cambio de entrenador. No son excusas. Nos focalizamos en tratar de ir partido a partido. Nos hemos mirado a la cara y nos dijimos las cosas que tenemos que mejorar”.

“La evaluación es constante, partido a partido. Somos conscientes de que cada partido tiene una gran repercusión para saber si estamos a la altura. Principalmente hay que dar el máximo. Volver a la casa y no guardarse nada”.

El Mundial de Clubes

Martínez: “Hay equipos difíciles, pero falta un montón. No puedo decir más que eso porque como terminamos el año, se va a hacer difícil competir. Sí estoy acá el año que viene, esperamos competir de igual a igual. No hay charlas para que me quede. Supongo que están analizando las cosas para charlar luego del partido que viene. Lo que más quiero es seguir en el club. Estoy tranquilo, no hay nada raro”.