El histórico récord que logró y su posición en el campeonato de pilotos: los números de Colapinto tras la temporada de F1

Colapinto generó furor entre los fanáticos de la F1 en sus primeras nueve carreras en la categoría (Williams)

Se terminó la primera experiencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Después de su sorpresivo desembarco en la máxima categoría del automovilismo luego de la salida de Logan Sargeant de Williams y la decisión del equipo británico de suplir al oriundo de los Estados Unidos con el joven de 21 años, el piloto argentino abandonó el Gran Premio de Abu Dhabi en lo que fue la última prueba de la temporada.

Las próximas horas serán determinantes para el futuro de Colapinto, que no tendrá lugar en la escudería británica en 2025, ya que Carlos Sainz Jr será el nuevo compañero de Alex Albon procedente de Ferrari. Mientras se especula con su posible llegada a Red Bull, hay que poner el freno y remarcar algunos datos sobre el paso de Franco en su debut en la F1.

Si hablamos de su posición entre los mejores pilotos del mundo, hay que remarcar que el oriundo de Pilar logró sumar cinco puntos en el campeonato que quedó en manos de Max Verstappen. Esas unidades las logró gracias a su 8° lugar en segunda presentación en el circuito de Bakú, en Azerbaiyán, un trazado callejero que nunca antes había girado y que con su resultado sorprendió a todos. El otro punto fue gracias a su décima colocación en el GP de Austin, en Texas (EEUU).

De esta forma, Colapinto acabó en la posición 19 del campeonato de pilotos, por delante del chino Zhou Guanyu (Kick Sauber) que logró 4 puntos, los mismos que Liam Lawson a bordo de Racing Bulls. Sin unidades terminaron el experimentado Valtteri Bottas, Sargeant y Jack Doohan, el debutante en Abu Dhabi a bordo del Alpine que dejó Esteban Ocon.

Más allá de las actuaciones que Colapinto pudo demostrar con puntos, su rendimiento en su estreno en Monza (12°), lo bueno que mostró en el callejero de Singapur (11°), además de su paso por el Autódromo de los Hermanos Rodríguez al acabar en el 12° lugar en el marco del GP de México, marcaron un comienzo de su participación en la F1 para la historia.

Las estadísticas marcan que Franco fue el primer piloto menor de 22 años que terminó sus primeras cinco competencias mejorando su posición de largada. Lo hizo en el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza, en Azerbaiyán, Singapur, Austin y México. Luego de eso, llegaron los abandonos en Interlagos tras un complicado fin de semana que incluyó dos accidentes en la jornada del domingo bajo la lluvia, el impacto en la Q2 en Las Vegas -llegó en el puesto 14 en la carrera principal- y lo conocido en Qatar (Ocon lo chocó a metros de la largada) y el problema mecánico que lo obligó a retirar el auto por pedido de Williams en Abu Dhabi.

Tras la carrera en Yas Marina, Colapinto enfrentó los micrófonos de la prensa y analizó lo que dejó su última carrera del 2024. “No es el final que hubiera querido. Me hubiese gustado empezar así y terminar como empecé. Pero es parte del proceso de aprendizaje. No es el final de temporada que me hubiese gustado”, sostuvo el argentino en diálogo con ESPN.

Acto seguido, Franco apuntó contra Piastri por el toque que lo obligó a ingresar a boxes para cambiar un neumático. “Tuvimos un muy buen viernes. Hoy largué y quise terminar la carrera. Vino Piastri y me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Me chocó en la 6 (curva) y después chocó a más gente. Estuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que venía en un Alpha Tauri (hoy Racing Bulls), que venía 2 segundos más lento y no lo podía pasar. Es una lástima porque ahí se nos complicó la carrera y teníamos muy buen ritmo”.

Por otra parte, Colapinto eligió qué carrera fue su más destacada en sus primeras nueve en su historial en la Máxima. “Me quedo con Baku, con mi primera Q3, con los primeros puntos, con Singapur, con Austin, con carreras que fueron muy buenas, que creo que fueron las que impresionaron al paddock de la F1, pero si bien lo dimos todo con el equipo, los otros equipos fueron mejorando, nosotros no lo hicimos y nos quedamos un pasito atrás. Este final no fue lo que quería”, analizó.