Los miembros del Consejo de Fútbol de Boca fueron citados a indagatoria por encubrimiento de abuso sexual y falso testimonio

Bermúdez, Delgado y Cascini, citados a indagatoria por encubrimiento y falso testimonio

Las citaciones empezaron a llegar una detrás de otra. Y la alegría por la victoria frente a Gimnasia y la posibilidad de ingresar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores empezó a mutar por la preocupación de lo que les puede llegar a pasar en la Justicia. Porque de la esperanza inicial de que sus responsabilidades se diluyeran, se pasó a la chance real de un procesamiento con penas de prisión efectiva: los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca fueron citados a declaración indagatoria para el próximo jueves 19 de diciembre en el marco de la acusación formal por falso testimonio y encubrimiento de abuso sexual que se produjo en el club, hecho por el que fue condenado el ex director técnico del plantel femenino, Jorge Martínez, en perjuicio de la jefa de prensa de la actividad, Florencia Marcó. La indagatoria es un acto de defensa que se le brinda a los acusados pero que marca que para el juez interviniente, en este caso Marcelo Bruniard, que está al frente del juzgado nacional en lo criminal 59, hay elementos suficientes para considerar que pueden haber cometido el delito que les imputa el fiscal Marcelo Mola. ¿Qué penas tienen en caso de que el proceso prospere y sean considerados culpables? Hasta tres años de prisión.

La causa contra Jorge el Patrón Bermúdez, Marcelo el Chelo Delgado y Raúl Cascini (también quedó involucrada la dirigente Adriana Bravo, responsable del departamento de Género e Igualdad del club) se inició el 10 de abril de este año, el mismo día que el ex entrenador Martínez fue condenado a un año de prisión en suspenso por el abuso sexual. En ese juicio oral Marcó contó que venía sufriendo desde varios meses atrás la situación de acoso y abuso y que les informó a los ex futbolistas sobre lo que estaba ocurriendo y éstos no sólo no hicieron nada, sino que presuntamente se pusieron del lado del director técnico. Al momento de declarar como testigos, los tres desacreditaron la versión de la ex jefa de prensa y aseguraron que nunca habían tomado conocimiento del caso hasta que éste estalló en la prensa. Pero el fiscal Marcelo Martínez Burgo no les creyó y pidió además de la condena para Martínez que se abra un proceso paralelo por falso testimonio y por encubrimiento para los directivos y empleados de Boca. Esa causa terminó recayendo en el fiscal Mola que empezó a juntar prueba, sobre todo intercambios de mensajes de Whatsapp aportados por Marcó, donde quedaba claro que había denunciado la situación y también la declaración de jugadoras que habían participado de aquel plantel de Boca avalando lo que ella decía, como que era un secreto a voces la situación que estaba viviendo.

Jorge Martínez, ex DT del equipo femenino, condenado por abuso sexual

En este contexto Mola separó los tantos y le pidió al juez que indague a Bermúdez, Cascini y Delgado como presuntos autores prima facie del delito de encubrimiento, y sobre El Patrón y el Chelo les agregó también el de falso testimonio ya que ambos testificaron en el juicio. Y el magistrado concedió ahora esa medida: dentro de dos jueves en forma consecutiva a las 10, 11 y 12 de la mañana están citados los tres integrantes del Consejo (a las 9 de la mañana será el turno de la dirigente Adriana Bravo). Y ellos ya tienen abogados designados: Sebastián Rodríguez, que trabaja en Boca desde la gestión de Jorge Amor Ameal. En el caso de Delgado está Mariana Soledad Crespo y Cascini eligió a un abogado de perfil altísimo: Fernando Burlando. Mientras, la dirigente Bravo estará defendida por otro abogado de la institución, Santiago Rozas Garay.

¿Cuál será la estrategia de los ex futbolistas? Negar por completo la acusación y mantenerse en sus dichos originales. “Quieren dar vueltas sobre un asunto que para nosotros está claro. Ella se presenta el 31/1/23 a Recursos Humanos del club porque debía retomar su actividad y pide licencia porque denuncia que Martínez la había abusado, cuando durante todo el 2022 nunca dijo eso. Al día siguiente va a comisión de género, vuelve a pedir vacaciones y 24 horas después la entrevista un equipo interdisciplinario ya que ella requería urgencia, se le aconseja que denuncie y haga terapia. Manifiesta que no quiere denunciar, se le otorga la licencia y el equipo interdisciplinario hace un dictamen a mediados de mes que eleva a la secretaría del club y así el 17 de febrero se ordena instruir sumario administrativo interno y se designa un instructor. A comienzos de abril, al enterarse por los medios de comunicación que Marcó había realizado una denuncia judicial y después de certificar que esto era así, se archiva el sumario hasta esperar la decisión de la Justicia para evitar resoluciones contradictorias. En paralelo, y ante el conocimiento de la denuncia, se licencia a Martínez separándolo del plantel femenino y cuando se termina su contrato a fin de 2023 no se le renueva. Esta es la verdadera historia y por eso no se entiende la acusación sobre Bermúdez, Cascini y Delgado”, le aseguraron desde el departamento legal del Consejo a Infobae.

Cascini, Bermúdez y Delgado, los miembros del Consejo de Fútbol de Boca apuntados por la Justicia

Marcó, en cambio, mantiene su postura inicial. “Entre marzo de 2022 y enero 2023 hablé con el Consejo de Fútbol y directivos de Boca sobre las situaciones de abuso y violencia que estábamos viviendo por parte del DT, donde les detallé puntualmente lo que estaba sufriendo. Como no hacían nada, el 31/01/23 presenté la denuncia en Recursos Humanos y en el Departamento de Inclusión e Igualdad y al día siguiente se abrió el protocolo con una entrevista realizada por la abogada y la psicóloga de dicho departamento. En el juicio la misma psicóloga declaró que no habían tomado acción porque no consideró grave el hecho denunciado. Es más, la respuesta fue que debía reintegrarme a mis labores. Por eso hice uso de mis vacaciones para no ir a trabajar junto a mi abusador y terminado ese período y viendo lo que sucedía, decidí realizar el 7/3/23 la denuncia judicial que toma estado público el 3 de abril. Para esa fecha ellos sabían todo lo que había ocurrido. Pero todo. Y siempre lo encubrieron pensando que no iba a pasar nada”, dice la ex jefa de prensa.

Florencia Marcó, la denunciante de Martínez

Así las cosas, el juez Bruniard decidió que en principio hay elementos suficientes para considerar que lo que Marcó denuncia tiene presunción de verdad y entonces imputó y ahora tomará declaración indagatoria a los tres miembros del Consejo de Fútbol. Si éstos lo convencen de que no sabían nada, podría cerrar el caso sin responsabilidades. Pero si esto no sucede, el paso siguiente es el juicio oral por delitos que tienen condenas de hasta tres años de prisión.