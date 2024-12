La figura del Manchester City que busca fichar el Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami pretende sumar a Kevin De Bruyne de cara a la próxima temporada

David Beckham revolucionó la MLS con un proyecto ambicioso a la hora de comprar nombres rutilantes en el mundo del fútbol. Sin estar conforme con tener a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets en sus filas, ahora el Inter Miami tiene apuntada a otra de las grandes estrellas de Europa: Kevin De Bruyne. El belga finaliza su contrato con el Manchester City al final de la temporada y Pep Guardiola dejó entrever que su futuro en el equipo es una incógnita. A esto, se suma que no está sumando muchos minutos.

“David Beckham y el Inter de Miami han convertido a la estrella del Manchester City Kevin De Bruyne en su principal objetivo de transferencia”, aseguró el periodista Scott Trotter en el periódico británico The Mirror. Allí aseguró que el elenco de Miami “está cada vez más seguro de conseguir la firma del mediocampista”

El Inter Miami tiene permitido comenzar las negociaciones a partir del mes de enero. Sin embargo, deberá equiparar el alto precio del salario de Kevin. Según informes de Inglaterra y del medio Capology, De Bruyne es uno de los futbolistas mejor pagados en toda la Premier League: cobra más de 400 libras semanales, algo que llega a un sueldo neto superior a los 20 millones de dólares.

De hecho, la temporada pasada fue sondeado por varios clubes de Arabia Saudita, pero el mediocampista desestimó el interés por cuestiones familiares. Empero, no vería con malos ojos un cambio de aires a los Estados Unidos. De esta manera, el desembarco de Javier Mascherano como DT del equipo liderado por Messi, podría sumar a otra de las grandes estrellas del mundo a sus filas. No es la primera vez que el apellido del belga suena en la MLS, ya que meses atrás estuvo en la mira del San Diego FC que iniciaría su participación en este certamen el próximo año.

El foco parece estar en reforzar más el equipo de cara al Mundial de Clubes que tendrá al Inter Miami como uno de los protagonistas. Las Garzas protagonizarán el duelo inaugural en el Hard Rock Stadium de Miami ante Al-Ahly de Egipto el domingo 15 de junio del 2025 en un partido correspondiente al Grupo A que también integrarán Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal.

Kevin De Bruyne fue titular y capitán en la victoria del Manchester City contra el Nottingham Forest. Jugó un total de 74 minutos (REUTERS/Molly Darlington)

Los de Miami finalizaron su participación en los Estados Unidos tras quedar afuera prematuramente en los cuartos de final de la conferencia de la MLS contra el Atlanta United. Esto ocurrió después de cerrar la fase regular en lo más alto y con un récord de puntos que le permitió consolidarse como el campeón de la MLS Supporters’ Shield. Del otro lado, los Citizens se encuentran transitando uno de los peores momentos desde la llegada del español al banco: estuvo siete encuentros sin conseguir la victoria, en los cuales cayó derrotado en seis ocasiones.

Al mismo tiempo, en dicha racha de enfrentamientos, De Bruyne sumó solo 71 minutos de juego. A pesar de que puertas adentro alegaron que el belga estaba recuperándose de una lesión y que no estaba en perfectas condiciones, los medios ingleses se hicieron eco de la poca participación del mediocampista y comentaron sobre un posible conflicto entre el jugador y el entrenador. Con este panorama, según un informe del Mirror, Inter Miami está a la caza de la estrella del City.

El mismo Guardiola fue quien avivó el fuego de una posible salida del jugador de 33 años, ya que cuando fue consultado sobre su continuidad en conferencia de prensa respondió con un tajante “no lo sé”. No obstante, después de firmar un nuevo contrato hasta 2027, manifestó que él está centrado en revertir el presente del Manchester City. A su vez, el mismo jugador afirmó que las negociaciones con el club están frenadas, y que actualmente no se está trabajando en extender su vínculo, que termina en menos de siete meses.

“Obviamente, cuando comencé la temporada, sabía que pasarían cosas y que habría conversaciones. Pero luego, desafortunadamente, tuve ese problema contra el Brentford. Así que básicamente dejé todo de lado”, comentó el ex Wolfsburg. Aunque sí afirmó que mantuvo unas conversaciones preliminares durante la pretemporada con la directiva, las dejó de lado cuando volvieron los problemas físicos. “Sinceramente, no lo sé”, aseveró de forma tajante.

“Ha sido una lesión incómoda, un misterio y un enigma. Me estoy recuperando poco a poco. He podido jugar muchos minutos y no me he sentido mal. Es un alivio. Sé que se ha hablado mucho. Pero nunca ha habido problemas entre Pep y yo. Él sabe que he estado luchando. Es doloroso e incómodo”, afirmó el futbolista para romper con los rumores sobre un teórico conflicto entre ambos.

“La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Crees que me gusta no jugar con Kevin? No quiero que Kevin juegue. El tipo que tiene más talento en el último tercio. ¿No lo quiero? ¿Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos? Me ha dado el mayor éxito a este club. Estoy desesperado por tener lo mejor de él. Pero lleva cinco meses lesionado. Tiene 33 años. Necesita tiempo para encontrar su mejor nivel”, respondió Pep ante los pocos minutos de juego que está teniendo el belga.

Javier Mascherano fue presentado como el nuevo director técnico del Inter Miami (@InterMiamiCF)