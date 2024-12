Mientras cumple la sanción por doping, Papu Gómez se unirá a un nuevo equipo en Italia

Papu Gómez comenzará a entrenarse con el Renate, equipo que juega en la tercera divisón de Italia (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI/Archivo)

Alejandro Papu Gómez atraviesa uno de los peores momentos en su carrera futbolística. El argentino recibió una dura sanción de dos años sin poder jugar al fútbol de manera profesional y no disputa un partido oficial desde el 8 de octubre del año pasado. Sin embargo, eso no le impide entrenar con diferentes clubes mientras cumple su sanción, que culminará en noviembre de 2025.

Según la información difundida por el periodista italiano Nicolò Schira, el Papu se incorporará desde esta tarde al equipo Asociación Calcio Renate para entrenar y mantenerse en forma. El Renate es una institución de Italia que actualmente milita en la Serie C, tercera división del país de la bota. El Nerazzurri de Lombardía está en la novena posición de su categoría. Luego de 17 fechas acumulan 25 puntos distribuidos en siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Conforme al medio La Casa di C, los hinchas del Renate se ilusionan con la llegada de un campeón del mundo, una vez que termine su sanción. El ex jugador de Arsenal de Sarandí, quien actualmente está sin contrato, ha generado gran expectativa entre los aficionados tras confirmarse que comenzará a asistir a las prácticas con el club de la C.

Sin embargo, a fines de noviembre de este año, el Papu Gómez sorprendió a todos presentándose a entrenar con Club Deportivo Manchego de España. El volante creativo participó de una tarde activa con el club que disputa la Tercera RFEF y realizó una extendida entrevista donde contó cómo vive su situación actual.

El entrenamiento del Papu Gómez con el Manchego Crédito:@CDManchegoCReal

“Me encantaron las instalaciones, el grupo de chicos es espectacular, entrenan muy bien. Me gustó el entrenamiento; la verdad no tienen nada que envidiarle a un equipo de primera división”, comentó el mediocampista que llegó a practicar con el Manchego gracias a Fernando Dignani, kinesiólogo que trabajó con él en reiteradas ocasiones y entablaron una amistad. Matías Di Gregorio, exfutbolista de Independiente y actual director deportivo del club de Ciudad Real, también fue clave para que se dé su visita al club.

Al final de la jornada de entrenamiento, el enganche recibió la camiseta número 10 del club y disfrutó de una pizza junto a todo el plantel. Antes de este momento, compartió una conversación con la institución, donde expresó su profundo amor por el fútbol y su emoción por regresar. “Esto es vida. Volver a compartir un vestuario, volver a entrenar con un grupo. Falta poco, esperemos que la próxima temporada pueda volver”, comentó.

El obsequio del Manchego para el Papu Gómez (Crédito:@CDManchegoCReal)

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte suspendió al futbolista por dos años debido a un caso de dopaje positivo por terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Esta decisión fue tomada el 18 de noviembre de 2023, y la sanción se extenderá hasta noviembre de 2025. El campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 argumentó que el consumo de la sustancia se debió a un error, ya que la terbutalina le fue administrada involuntariamente por su esposa. Según su versión, en la madrugada del 24 de octubre de 2022, tras una fuerte tos, su mujer le dio una cucharada de un jarabe que era de su hijo menor para calmar la tos persistente.

El análisis que detectó la sustancia prohibida se realizó el 23 de octubre de 2022, justo un día después de que el Sevilla FC, su equipo en ese momento, cayera 3-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar de la versión de Gómez sobre la ingesta no intencional, el Comité Sancionador Antidopaje no aceptó su explicación. Argumentó que, a pesar de las circunstancias, el jugador no mostró la previsión adecuada, dada su responsabilidad en el cuidado de lo que ingiere.