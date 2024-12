Los Pumas 7s arrancan su segunda etapa: quién es quién dentro del plantel que busca seguir haciendo historia

Los Pumas 7s, en los Juegos Olímpicos de París 2024 (@PrensaCOA)

Los Pumas 7s se preparan para jugar en Ciudad del Cabo, el segundo torneo de la temporada 24/25. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora es uno de los grandes candidatos, ya que viene de salir primero en la tabla general de la etapa pasada del circuito de World Rugby. Para tratar de entender el gran momento del seleccionado argentino hay que ver su composición: jugadores experimentados, con centenares de partidos encima, más los jóvenes que rompen récords por su velocidad y resistencia.

Argentina viene de conseguir el bronce en Dubái luego de perder en semifinales con Fiji y vencer a Nueva Zelanda en el partido por el tercer y cuarto puesto. El elenco nacional volvió a mostrar que sigue vigente y que será siempre uno de los candidatos a vencer. Este sábado debutará en Sudáfrica frente a Irlanda a las 10 AM.

Esta radiografía sobre Los Pumas 7s muestra el origen, las estadísticas y las virtudes de cada uno de los jugadores del seleccionado que estarán disponibles para el torneo que comienza este sábado.

Santiago Mare, capitán del equipo, tiene 27 años y jugó toda su vida en el Club de Regatas Bella Vista. Fue parte del equipo argentino de 7s que logró el bronce en los JJ.OO de Tokio. Es uno de los jugadores con más puntos en este plantel, con 370, y es el encargado de patear a los palos. Fue parte de Los Pumitas menores de 20 en 2016. Toto fue elegido como líder del equipo por su experiencia y funciona como enlace entre los jugadores más grandes y los más jóvenes del plantel.

Santiago Mare, capitán del equipo (REUTERS/Phil Noble)

Santiago Álvarez, de 30 años, fue el capitán del seleccionado desde los JJ.OO de Tokio hasta París 2024. Empezó a jugar al rugby en Sociedad Sportiva de Bahía Blanca y luego pasó al Club Atlético San Isidro. Es uno de los que más partidos tiene con la celeste y blanca, con 297. Además jugó en Argentina XV y para Los Pumitas menores de 20. Es un jugador importante para el equipo porque es uno de los encargados de recuperar el balón en las salidas.

Germán Schulz, de Tala de Córdoba, con 30 años es uno de los “veteranos”, con 354 partidos disputados. Además jugó para Los Pumitas y para Argentina XV. Se trata de un jugador que se encarga del trabajo sucio, de golpear y juntar marcas con su potencia. Posee un porte físico muy importante, mide 1,88 y pesa cerca de 95 kg.

Matías Osadczuk, de SITAS, es una de las figuras del equipo. El centro de 26 años fue rookie en la temporada 2016/17, fue elegido por World Rugby como el mejor jugador entre todos los novatos en esa temporada. Se consagró campeón con Argentina XV del América Rugby Championship en 2019 y del América Pacific Challenge en 2018. En el seleccionado de 7 es uno de los más determinantes, un jugador completo, con fuerza, velocidad y gran juego aéreo. A pesar de su edad tiene 210 partidos disputados en el circuito y 572 puntos.

Marcos Moneta es del club San Andrés. Fue parte del equipo argentino de Seven que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. Además, Moneta fue el tryman de los Juegos en Tokio con seis anotaciones. Fue elegido el mejor jugador del mundo de Seven en la temporada 2021/22. Es el más rápido del mundo, es realmente impresionante verlo en velocidad, deja atrás a los rivales como si jugara en otra dimensión. Es uno de los goleadores del equipo con 666 puntos y 132 tries.

Marcos Moneta, uno de los jugadores más rápidos del mundo (Photo by Will Russell/Getty Images)

Luciano González tiene 27 años y jugó en Social de La Rioja, Carpinteros de Villa General Belgrano y en La Tablada de Córdoba. Debutó en 2017 y disputó los Mundiales de Seven de 2018 y 2022 El “Bulldog” como lo apodaron los adversarios, es uno de los más fuertes del circuito y en cada torneo regala jugadas en las que apila rivales, dejándolos desparramados en el césped. Es impresionante verlo derribar a jugadores aún más altos que él. Hace varias temporadas que Lucho es uno de los mejores jugadores del mundo, mucha potencia y velocidad tanto para definir como para defender.

Luciano González arrollando un jugador samoano

Matteo Grazziano tiene 23 años y 98 partidos disputados con Los Pumas 7s. Ganó la medalla de oro en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. Es oriundo de Matreros. Jugó toda su vida de wing. Es el jugador más alto del equipo con su 1,95: muy potente y con mucha velocidad a pesar de su tamaño.

Joaquín Pellandini tiene 24 años y es de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Tiene 103 partidos jugados en el seleccionado. En su club juega generalmente de apertura y es uno de los encargados de las patadas a los palos y de hacer las salidas en el equipo argentino.

Germán Schulz, uno de los jugadores más experimentados del equipo

Santiago Vera Feld nació el 19 de marzo de 2001. Surgió del Club San Andrés. Mide 1,81 y pesa 82 kg. Tiene 115 partidos disputados con el seleccionado argentino de seven donde consiguió marcar 157 puntos. Además tuvo un paso por el seleccionado Argentina XV, con el que disputó el América Pacific Challenge 2021.

Tobías Wade tiene 24 años y es de Alumni. En su club al igual que en el seleccionado juega de apertura y es uno de los encargados de los kicks a los postes y de los reinicios de salidas. Disputó 111 partidos y sumó 368 puntos para el equipo gracias a su eficacia frente a los palos.

Facundo Pueyrredón tiene 25 años, hizo su debut en el equipo la temporada pasada, es uno de los que menos partidos tiene jugados, con apenas seis. Es otro de los cordobeses del equipo (surgió de La Tablada).

Agustín Fraga es uno de los más jóvenes del equipo, con 22 años. Empezó a jugar al rugby en Infantiles del Club Ciudad de Buenos Aires. En edad de M17 (2019) se cambió a CUBA y siempre se desempeñó como fullback o wing. Es uno de los jugadores más altos con su 1,92 metro, y uno de los más rápidos. Dueño de un gran juego aéreo y muy determinante en los últimos metros de la cancha. Debutó en 2021 y tiene 137 partidos disputados con la selección argentina.

Santiago Gómez Cora, head coach, en plena charla técnica

En el pasado torneo hicieron su debut en los Pumas dos chicos, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara. Pérez Pardo es jugador del San Isidro Club, camada 2004 tuvo un gran primer partido frente a Irlanda, en el último partido de la zona pudo marcar su try. Por su parte, Zangara entró en el primer partido frente a Uruguay y también logró anotar, procedente de Tala RC viene de formar parte del plantel de Dogos XV en el último Súper Rugby Américas.

Santiago Gomez Cora, el head coach de Los Pumas Seven desde 2013, fue el entrenador en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de Tokio, donde consiguió el bronce. Como jugador es uno de los máximos goleadores de la historia con 230 tries y 1.178 puntos. Tiene 44 años y es del club Lomas Athletic, uno de los clubes fundadores del rugby argentino. Gómez Cora es uno de los entrenadores más experimentados a nivel mundial. Es el artífice de este equipo que entre ellos lo apodan “La familia”.