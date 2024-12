Las perlitas del sorteo del Mundial de Clubes: el duelo de River ante Demichelis, la broma de Ronaldo sobre el trofeo y la “aparición” de Diego Martínez

El planeta se paralizó con el sorteo del Mundial de Clubes que se disputará el próximo año. Todas las miradas se posaron en Miami, donde se llevó a cabo el evento que resolvió el destino de los 32 equipos que buscarán la gloria internacional en Estados Unidos. En una jornada cargada de expectativa, el encuentro que contó con grandes figuras del pasado entregó varias perlitas que no pasaron desapercibidas en los espectadores que siguieron las acciones a través de la pantalla de TV.

Uno de los puntos destacados se fijó en el trofeo, que fue adornado con iconografía histórica del fútbol. Con símbolos que representan estadios y elementos característicos del deporte, además de un mapa del mundo y los nombres de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y las seis confederaciones la pieza se transformó en uno de los galardones más codiciados de todas las competiciones. Recubierto en oro de 24 quilates, el campeón se quedará con el trofeo que simboliza el compromiso con la inclusión que caracteriza al certamen.

“No entiendo por qué no hicieron este trofeo antes”, sorprendió el brasileño Ronaldo Nazario en el escenario. “Es asombroso, realmente asombroso. Mucho dinero para los clubes, los mejores equipos y este hermoso trofeo. Al capitán que levanta el trofeo se le va a complicar”, bromeó el Fenómeno ante las risas de los presentes. No fue en vano el pedido de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que al presentar la reliquia pidiera bombos y platillos de suspenso.

Otra de las curiosidades se instaló cuando salió la bolilla de River Plate, que será cabeza de serie en el Grupo E. Es que el combinado de Núñez tendrá como rivales a Urawa Red Diamonds (de Japón), Monterrey (de México) e Inter de Milán (Italia). Es decir que en su segundo compromiso, el Millonario deberá enfrentar al conjunto liderado por Martín Demichelis, el entrenador que fue el sucesor de Marcelo Gallardo y luego interrumpió su proyecto en La Banda para liberar el retorno del Muñeco al Monumental. Para los fanáticos del morbo, el partido tendrá un condimento adicional, dado que el ex central enfrentará a varios de sus ex jugadores, con los que no llegó a concretar la relación que los futbolistas pretendían.

De la vereda de enfrente, los hinchas de Boca también se sorprendieron cuando observaron la presentación del Xeneize en la contienda internacional. La imagen de Diego Martínez, entrenador que dejó su cargo y fue reemplazado por Fernando Gago, se convirtió en un meme en las redes sociales, al exponer a la organización. Probablemente, los editores de los videos no tuvieron en cuenta la designación del Concejo de Fútbol de la entidad porteña de sustituir al ex DT de Huracán y Tigre por Pintita.

Boca se medirá contra el Benfica en su debut, lo que marcará un encuentro especial ante varios argentinos como los casos de Ángel Di María, Nicolás Otamendi y el ex River, Benjamín Rollheiser. “Será muy difícil, pero es una competición muy bonita. Sabemos que tenemos un grupo muy complejo, pero será histórico ser parte de este Mundial de equipos”, subrayó Rui Costa, el ídolo del elenco lusitano, que además demostró su devoción por el rosarino campeón del mundo que surgió del territorio Canalla. Además, el Xeneize buscará su revancha frente al Bayern Múnich, luego de lo que fue la recordada final de la Copa Intercontinental del 2001, en la que el conjunto alemán se impuso en Japón y se quedó con la gloria. Finalmente, los de Pintita cerrarán su participación en la primera fase frente al Auckland City, un rival que se presenta como uno de los más accesibles de toda la competición debido a sus fundamentos ajenos al profesionalismo.

La organización ha detallado que el formato del torneo incluirá una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos. En esta etapa, cada equipo se enfrentará una única vez a los demás de su zona. Los dos mejores de cada grupo pasarán a los octavos de final, avanzando en su lucha por el título. Así, de forma sucesiva, hasta llegar al encuentro que determine al campeón.

ASÍ QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

Grupo B: Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance, Chelsea y León

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad AC, Al Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final. Luego, en la instancia de los 16 mejores, habrá eliminatoria directa a partido único hasta la final (no habrá partido por el tercer puesto).

El partido inaugural será el 15 de junio en Miami, en el choque que animarán Al-Ahly e Inter Miami. La final, en tanto, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 13 de julio.