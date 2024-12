En una difícil prueba, Lourdes Carlé va por las semis del WTA 125 de Florianópolis

Después de eliminar a la francesa Kristina Mladenovic, Lourdes Carlé busca la revancha ante la polaca Kawa (Foto: Mundo Tenis)

La argentina Lourdes Carlé buscará este viernes las semifinales del torneo WTA 125 de Florianópolis, Brasil. En el último torneo de la temporada, la nacida en Daireaux intentará cerrar el año de la mejor manera y con el trofeo en la final del domingo. Para eso, primero debe atravesar un difícil escollo en los cuartos, como lo es la polaca Katarzyna Kawa.

En octavos de final, la bonaerense logró remontar un resultado adverso y se quedó con el pasaje a cuartos de final, al derrotar a la francesa Kristina Mladenovic, en tres sets, con un juego que no la dejó tan convencida. “Creo que la clave para poder ganar fue estar en los momentos en que tenía que estar. No me fue fácil, porque considero que no jugué mi mejor tenis; aunque sí, de actitud estuve muy bien. Fue meritorio lo de ella, que arrancó jugando muy bien y me puso en situaciones incómodas, no sólo en el primer set, sino en casi todo el partido. De mi parte, creo que lo que me llevo como más meritorio es que estuve ahí siempre, tratando de dar lo mejor y eso me pone contenta para lo que sigue”, relataba de su tránsito por la cancha ante la europea. Una actitud inmejorable, pero un tenis a mejorar, a modo de síntesis de sus propias palabras.

Por su parte, Kawa, de 32 años y 247 del ranking femenino (88 en dobles), avanzó en el torneo brasileño al derrotar a la tenista local y quinta preclasificada del certamen Laura Pigossi, en sets corridos, por 6-3 y 6-2. Lo que puede mostrarla como una jugadora de cierto riesgo.

Lourdes Carlé le sacó el jugo al último tramo de la temporada en Sudamérica, donde se coronó en el WTA 125 de Colina y llegó a semis del Argentina Open (Foto: Mundo Tenis)

Carlé ya enfrentó a la polaca con anterioridad, de hecho, su único enfrentamiento fue la semana pasada en el marco del WTA 125 Argentina Open, jugado en Buenos Aires, con triunfo de 6-3 y 6-4 para la europea, por lo que reconoce que no será tarea sencilla conseguir una victoria. “Es una rival súper complicada, ya he jugado con ella, la conozco y conozco su juego, así que va a ser un partido disputado. Pero bueno, vamos a ver quién gana. Seguramente, a medida que yo pueda ir ganando algunos puntos tendré mejores ideas”, comentaba la argentina sobre su próxima adversaria.

Lourdes, que el lunes pasado llegó al puesto 89 del ranking, ya se aseguró terminar la temporada entre las 95 jugadoras del tenis femenino. Si accede a semis quedará entre las 90 mejores y si obtiene el título alcanzará el puesto 75 del escalafón.

Carlé llegó a la gira sudamericana en búsqueda de puntos que la sostuvieran en el Top 100 y no sólo consiguió el objetivo, sino que se instaló como la mejor raqueta argentina y la tercera de la región, por detrás de la brasileña Beatriz Haddad Maia (17) y la colombiana Camila Osorio (62).

Este viernes, en el segundo turno de la Cancha Central, la bonaerense irá por la revancha de hace una semana, para instalarse en las semifinales del torneo de Florianópolis.

Programa de cuartos de final

Cancha Central

(7) Maja Chwalinska (POL) – (2) Mayar Sheriff (EGI)

(1) Lourdes Carlé (ARG) – Katarzyna Kawa (POL)

Cancha 1

12:30 hs.: (5) Leolia Jeanjean (FRA) – Valeriya Strakhova (UCR)

Cancha 2

12:30 hs.: Nicole Fossa Huergo (ITA) – (Q) Ylena in Albon (SUI)